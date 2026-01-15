苗縣公有電動車充電樁16日起營運 推限時促銷

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣政府今天表示，全縣建置155支公有電動車充電樁16日起正式營運，以充電度數計價，快充每度13元、慢充10元，並於2月底前推出限時促銷優惠，分別調降3元。

苗栗縣政府為推動智慧城市及綠色運輸發展，自去年5月建置公有電動車充電樁並試營運，歷經逾半年觀察與優化期，明天起全面正式營運。

縣府交通工務處指出，全縣155支公有電動車充電樁分布於11鄉鎮市，正式營運後的收費模式以「充電度數（kWh）」計價，快充服務每度電收費新台幣13元；慢充每度電收費10元，確保使用者能以實際充入車輛的電力付費，力求收費標準的公正與透明化。

為提升充電設施使用率，明天正式營運起至2月28日期間，縣府祭出限時促銷優惠，快充調降至每度電10元；慢充每度電收費7元。

交工處提醒，充電樁屬專用車格，若非電動車停放或電動車只停放不充電，均屬違規占用，可處600至1200元罰鍰；充電時停放則以12小時為限。後續將著手調整部分場站設備建置位置及數量，持續滾動檢討完善優化充電樁設施。

交工處說，目前並建置「苗栗通」APP，民眾下載後透過手機即可掌握苗栗縣內汽車充電及繳費、查詢YouBike站點、公車班次路線、公私有停車場位置、路邊停車收費等資訊。（編輯：龍柏安）1150115