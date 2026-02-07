苗縣公館榮南街、華南街改善瓶頸路段 斥資1億完工通車

苗栗縣公館鄉榮南街、華南街瓶頸道路，斥資約1億多元改善，由縣長鍾東錦(左5)等人主持剪綵通車儀式。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程，因用地取得不易，長期以來遲無進展，經立委邱鎮軍及苗栗縣政府向中央爭取納入生活圈道路交通系統建設計畫，總經費1.07億元，由中央補助約7100萬，公館鄉公所自籌約3600萬進行改善，今(7)日舉行完工通車典禮，兩位百歲人瑞及鄉親走過新闢道路，完工後，將提升當地行車安全。

公館鄉榮南街及華南街位於公館鄉都市計畫區內，1973年劃設為計畫道路後，因部分路段涉及私有土地及建築改良物，用地取得不易，一直未能全面開闢，形成狹窄瓶頸路段，不僅影響居民日常通行，也影響救護、消防等緊急車輛通行，長期以來，地方民眾爭取改善聲聲催。

經立委邱鎮軍及苗栗縣政府協調爭取，獲內政部納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，榮南街改善長度約200公尺、華南街約154公尺，由國土管理署補助並由鄉公所編列配合款辦理，歷經用地取得、規劃設計，於去年6月開工，今年1月底完工。

今天的通車典禮由縣長鍾東錦、公館鄉長何在鑫、地區議員及民代共同剪綵，地方人士熱鬧慶祝，高齡103歲的陳孝祿及101歲的陳松福也到場見證通車帶給地方的便利。兩位百歲人瑞在民代及地方鄉親陪同下，在爆竹聲中歡喜走過新闢道路，場面相當熱鬧。

鍾東錦指出，地方若有亟需打通、拓寬的都市計畫內巷道，也請各鄉鎮市公所呈報給縣府，希望公所與縣府一起努力，創造更友善的環境，給鄉親及遊客行車的便利。

苗栗縣公館鄉榮南街、華南街瓶頸道路完工通車，兩位百歲人瑞在地方鄉親陪同下走過新闢道路。(記者張勳騰攝)

