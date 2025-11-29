苗縣公館芋頭節 縣府攜手民代打響優質農產知名度

苗栗縣公館芋頭節登場，縣長鍾東錦（前排右四）為農民發聲保障收益。（記者江乾松攝）

苗栗縣公館鄉農會二十九日舉辦「芋見幸福、柿柿如意」芋頭節，苗栗縣長鍾東錦到場推廣公館芋頭、福菜、柿子等特色農特產品，鍾東錦縣長強調，公館是個好地方，地靈人傑也有許多優質農產，目前要解決農業缺工問題，除了持續推行智慧農業以外，也期待透過冷練設備，保障農民的收益，在行銷方面除了市農會的責任，縣府也責無旁貸，攜手各級民意代表一起努力，打開縣內優質農產知名度。

公館鄉芋頭產期自從十一月至次年二月，含有豐富礦物質、維生素、鈣、磷、鐵等，經濟價值極高。農會為香Q又鬆的公館芋頭「正名」，二十九日、三十日在苗栗陶瓷農創園區舉辦「芋見幸福 柿柿如意」芋頭節活動行銷農產特色。二十九日苗栗縣長鍾東錦以及地方各級民意代表為活動揭開序幕，並頒贈匾額表揚公館鄉紅棗產銷班第二班榮獲114年全國十大績優農業產銷班；芋頭節活動為期兩天除有芋泥大福DIY、擠福菜DIY、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理與及音樂表演，並有各式農產品展售。

縣長鍾東錦表示，公館農會用心推廣農特產品，打開芋頭、福菜、柿子知名度，獲得鄉親喜愛，而為了要解決農業缺工問題，縣府致力推廣智慧農業，目前正嘗試種將草莓以室內智慧農業栽種方式，讓一年四季都吃得到草莓，然大面積種植也很重要，縣府會持續作為農民的後盾。縣長鍾東錦強調，公館有優異的天然條件還有許多人才是個好地方，而芋頭要打品牌，是農會責任以外縣府責任更大，結合立委的支持與幫忙，大家齊心讓農業更好。縣長鍾東錦提到，目前計畫興建大型冷練設備，透過立委陳超明、邱鎮軍邀集農業部溝通商量，建設經費一人一半，屆時將極具規模，並協調農會與縣府合作，訂好盤價收購農產品後冷凍，透過冷練設備能夠讓東西還原百分之九十九，屆時農產有望避免市場波動，穩定農民收益，在肉品改善方面也希望在冷練設備中屠宰完直接冷凍，避免天氣炎熱引發的衛生問題，同時擬汰換運送豬隻的車輛，讓縣民能夠吃到最健康安全的豬肉。