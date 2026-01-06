苗縣務會議決議 苗市南苗停車場本周起收費

苗栗縣政府召開一一五年第一次縣務會議縣長鍾東錦作成多項決議與指示。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府六日召開一一五年第一次縣務會議，針對苗栗市南苗市場停車場延至春節後才收費，卻遭長時間占用，反造成採買民眾一位難求的困擾，縣長鍾東錦認為可以收費還是要收，給真正採買的鄉親使用才合理。縣府交工處表示，該停車場登記證一月九日前就會核發，屆時市公所就可以開始收費。

苗栗市南苗市場長期因周邊停車空間不足，導致違規停車衍生交通亂象，為解決停車問題，苗栗市公所爭取租用國有財產署及軍方土地闢為汽、機車停車場，設置機車二○二格、汽車六十七格，並設有身心障礙優先車格，車輛進出採車牌自動辨識系統，收費標準機車前一小時免費、單次二十元；汽車前一小時二十元，其後每半小時十元，當日上限一八○元。

停車場去年十二月二十日試營運，苗栗市公所原訂自一一五年一月一日正式收費，後因地方反映年關將屆，經縣府與市公所視察後，決定順應民意將免費停車延至二月二十八日，方便鄉親農曆春節採購年菜，並增加攤販收益。未料，近日民眾不斷反映，汽車格遭到車輛長時間占用，免費反而更難停車，甚至一位難求，希望使用者付費盡快上路，徹底解決目前停車亂象。

苗栗市長余文忠指出，因為免收費，附近住戶居民的車都會開到停車場長時間停放，另外，目前很多攤商的車子會停放，尤其大多為外縣市來的攤商，他已經跟攤販協會開會商議，要求必須在卸完貨後就必須離開停車場。

縣長鍾東錦認為，可以收費還是要收，建議在這個星期內就開始收費，給真正採買的鄉親使用才合理。縣府交工處長古明弘表示，該停車場登記證一月九日前就會核發，屆時市公所就可以開始收費。

另外，因應農曆春節連續假期即將到來，包括文觀、工商、農業、教育、原民、交工、警察等局處，上午也分別就農曆過年期間，縣內各觀光景點、觀光工廠、各大展館、賞花專區、休閒農場、民宿、餐飲等相關服務措施或活動訊息，及交通疏導資訊，提出規劃方案，將於彙整後公告在縣府官網，讓民眾可即時查詢，掌握全方位旅遊資訊，享受安心順暢的苗栗新春之旅。

縣長鍾東錦在各局處提案討論後，也裁示三項重點工作如下：一.為整合全縣停車收費制度，本縣各鄉鎮市路邊停車收費管理權限，自今年元旦起由本府統一管理，請交工處統籌辦理，研議一致之收費方式、收費時段及管理標準，分階段推動智慧停車建置，依期程完成整合；並加強宣導，促請民眾配合，以提升停車 秩序與便民服務。二.配合縣府今年三月一日組改，成立長期照護處、數位研考處，並同步進行部分局處業務移撥與調整，請各局處全面檢視所主管之業務相關自治法規，凡涉及到組改單位名稱等之自治條例、自治規則或對外公開之資訊，務必即時修正內容，以提供民眾正確、最新之訊息。三.歲末年關將近，民眾與金融機構的現金交易頻繁，對各項應景食材及酒品的需求量亦大增，請警察局提高金融機構附近的見警率，確保民眾存提款安全；請衛生局、農業處及財政處加強各種食材、蔬果、及酒類抽檢稽查工作，為鄉親飲食安全衛生做好把關工作。