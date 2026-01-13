苗縣務會議通過修正縣府組織自治條例與組織規程

苗栗縣政府十三日召開今年第二次縣務會議，會中討論通過縣府組織自治條例與消防、衛生各局組織規程部分條文及編制修正案，以因應新版地方制度法相關規定，並符合縣府職務結構設置的合理性，提升行政效能。縣長鍾東錦另指示各局處全面檢視盤點業管土地開發方式，優先評估採行促參模式，以強化公共建設效能並提升整體經濟效益。

苗栗縣政府縣務會議先後由交通工務處、財政處、衛生局、警察局等單位，簡報上次會議主席指示事項執行情形，接著追蹤列管重大建設計畫執行現況與進度。由於部分重大建設計畫已陸續執行完成解除列管，縣長鍾東錦指示在新年度裡，將目前重點專案列管的明德水庫三號吊橋修建、肉品市場改建可行性評估、與陽明交通大學合作設立苗栗校區、免費營養午餐及擴大敬老卡用途等計畫，納入縣務會議的願景重點施政及重大建設計畫列管，由業管局處按月提報執行情形

縣府教育處業務報告指出，一一五年度中小學聯合運動會預定一月二十七日上午舉行開幕式，各項賽事持續進行到三十日下午閉幕結束，除倡導體育運動驗收培訓成果，同時也選拔優秀選手和教練，代表苗栗縣於四月下旬與五月中旬期間，角逐分別在嘉義縣和花蓮縣舉行的全國中等學校運動會及全國小學田徑錦標賽。縣長鍾東錦希望各鄉鎮市都有自己代表隊的制服，展現團隊精神並提升榮譽感。

此次縣務會議，密集討論後通過由人事處提交的十項提案，其中，有關修正縣府組織自治條例部分條文暨編制表，增置副縣長與副秘書長各一人、增加視察及高級社會工作師等內容，於縣議會通過後報請內政部和考試院備查，並自三月十六日生效。

其他提案則有衛生局、環保局、稅務局、文觀局、地政事務所、動防所、長照中心及苗栗、頭份、竹南戶政事務所等單位，有關修正組織規程及編制表，會中依序審查通過，將自今年二月一日生效。

縣長鍾東錦最後在裁示事項中，指示各局處盤點業管公有土地開發方式，優先評估採行促進民間參與公共建設模式，例如建國花市、竹南火車站停車空間及西湖勝利女神飛彈基地等，一方面提升公共服務品質與行政效率，並引進民間資金參與創新作為。另外，年關將近，「路平」是鄉親最直接有感的基礎建設，鍾東錦指示相關局處持續嚴密巡檢，強力要求各管挖工程務必於農曆春節前十天，完成封層或停工做好防護措施，以保障用路人行的安全，平安、順暢過好年。