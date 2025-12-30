苗縣務會議 縣長指示新年度積極推動各項重大施政措施

苗栗縣政府召開一一四年度最後一次縣務會議縣長鍾東錦指示新年度積極推動各項重大施政措施。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府三十日召開一一四年度第四十八次縣務會議，會中各局處針對職掌業務計畫，逐一說明執行情形；這次為本年度最後一次的縣務會議，縣長鍾東錦期許各局處新年度就財劃法後續進程、陽明交大設立苗栗校區、興建縣立總圖書館等各項重大施政積極推動密切協調。

會中，各局處首長說明重大建設計畫執行進度及情形，包括「竹南鎮樂活運動館建設工程(羽球館)」、「後龍國中操場興建案」、「縣立圖書館總館興建計畫」、「大倫國中文中一新建教學大樓計畫」、「竹南科學園區暨周邊地區特定區計畫-科東產業用地 規劃案」、「推動招商引資計畫」、「白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫」，縣長緊盯各項期程，叮囑各單位掌握進度如期推進。

縣長鍾東錦關注獨居老人及老舊瀕危建築物重建問題，工商處長詹彩蘋說明，目前已向中央提報需求計畫，同時配合社會處高齡及弱勢個案服務體系，針對獨居長者、居住於老舊且無電梯公寓之高風險族群，研議建立轉介與個案協助機制，並將委託建築師公會辦理專案輔導作業，提供專業技術諮詢與申請協助。處長詹彩蘋指出，老屋延壽計畫一棟最高補助九六0萬元，且連非都地區可以申請，目前會以苗栗、頭份、竹南先啟動盤點機制，透過跨處合作及主動推動作法，有望改善居住安全，落實「政策要落地、補助要用到人」精神。縣長強調，老舊公寓、透天要重建都更相關單位要有因應措施，尤其獨居老人居住環境太過老舊，不但有安全疑慮還有照顧上方便性問題，要讓長輩知道改建好處及優勢，希望連隔壁鄰居也一起加入，不僅讓長輩住得安全同時又能美化市容，將與各局處一起想辦法有效推動此案。

最後縣長裁示，鑑於近期社會上發生隨機傷人事件，請警察、消防、教育、社會、衛生及勞青等業管局處，加強治安維護、傷患緊急救護應變、留意學生上下學時段、公共場所安全防範作為、與不穩定就業族群支持，並落實即時通報與應變機制，以確保民眾生命財產安全。縣長表示，這次為本年度最後一次的縣務會議，期許各局處一一五年新的年度，就「財劃法後續進程」、「大矽谷推動方案」、「陽明交大設立苗栗校區」、「興建縣立總圖」、「白沙聖域」及「公立長照家園」等各項重大施政積極推動，密切協調，以確保計畫如期如質推進，帶動苗栗縣產業、教育及觀光等全面發展。