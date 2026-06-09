苗縣務會議 縣長指示農業處主動說明「種苗法」讓農友安心

苗栗縣政府九日召開一一五年第二十一次縣務會議，針對近來台中發生種苗販售遭到高額罰款一事，引發縣內草莓農惶惶不安。縣長鍾東錦認為應該向農友說明清楚，指示農業處立即前往大湖、公館農會宣導種苗法規，讓農友安心。另外，國中會考成績公布，苗栗有234位5A，但相較新竹縣、市，仍有很大的進步空間，鍾縣長也請教育處要再加把勁，把教育辦好，讓苗栗子弟願意留在苗栗就讀。

媒體報導，台中市近來傳出未辦理登記種苗業販售植物挨罰案例，引發農友高度不安。尤其苗栗大湖草莓長久有交換苗株的模式，如何界定什麼叫種苗？或農民拿自己繁殖的苗去市集或網路販售算不算違法？申請種苗登記又被認定為營利事業，可能失去農保資格等，都讓農民感到無比焦慮，無所適從。

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縣府農業處長陳樹義報告指出，農業處現在每天約有三十幾件相關問題的詢問電話，農友都擔心遭檢舉會有六萬至三十萬元的罰款。他表示，目前縣內申請種苗登記證的多為花朵及蔬菜苗業者，只有大湖草莓農有草莓苗扦插繁殖，已跟大湖地區農會協議，農友可直接到農會申請，再由縣府核定方式來解決。陳樹義處長說明，農糧署仍鼓勵民眾要申請種苗登記，初期會以勸導、不裁罰為主，至於農民擔心申請種苗登記後會喪失農保資格，陳樹義強調沒有這個疑慮，會再向農民做宣導。

縣長鍾東錦認為應該盡速讓農民釋疑，指示農業處要主動到農會召集農民將相關問題一一解釋清楚，讓農民可以安心。

另外，國中教育會考成績六月五日公布，苗栗縣有三名考生獲得5A10+、作文六級分的榜首成績，全縣共有二三四位考生拿到5A。對此，鍾縣長表示，相較於新竹市有九五二位、新竹縣有七九六位5A成績，苗栗還有很大的進步空間，尤其偏鄉幾乎沒有一個5A考生。鍾東錦強調，辦教育絕對不能「自Hi」，考試雖然不是目的，但沒有考試無法評鑑學生學習的成果。他說，不否認苗栗也有不少優秀學生轉到新竹念書，但到底是環境還是方法出現問題，縣府一定要想辦法解決，也請教育處再加把勁，包括陽明交大苗栗分校、文英國中改制實驗中學及華德福來苗栗設校，都要加速推動，把苗栗教育辦好，讓學生有更多的選擇，也願意留在苗栗就讀。

鍾東錦縣長在各局處提案討論後，也裁示三項重點工作如下：一、我國去年已邁入超高齡社會，苗栗縣六十五歲以上人口 占比也高達20.6%，隨人口老化趨勢持續加劇，獨 居及高風險長者照顧需求日益增加，為因應此嚴 峻挑戰，行政院今年投入六十二點五億元，透過數位治 理模式與大數據分析，掌握獨居長者健康動態及 生活狀況。請社會、長照及衛生等業管局處，積 極推動「擴大獨居老人服務」政策，加強獨居長 者訪查、風險評估及需求盤點，並整合長照、社 福及社區資源，落實電話問安、送餐服務等協助 措施，以打造「安心、安身、安居」的共生社會。二、苗栗縣大專院校及高中職即將迎來畢業季，為落實 青年「畢業即就業」政策，並吸引優秀人才深耕 苗栗，請勞青處積極串聯在地優質產業與科學園 區廠商參加苗栗就業中心辦理之聯合徵才活動， 並廣加宣傳及擴大媒合量能；此外，也應結合徵 才活動同步辦理求職防詐騙宣導，以建構完善且 安全的求職就業機制，讓年輕世代在苗栗找得到 方向，看得見未來。三、端午節連假將至，預期苗栗縣各知名景點及重要交 通幹道將湧現大量車潮與觀光人潮。請警察局加 強易壅塞路段、熱門景點周邊區域交通疏導與即 時路況發布，以維交通順暢及行車安全。