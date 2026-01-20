苗縣務會議 縣長緊盯各項建設計畫進度

苗栗縣政府二十日召開一一五年度第三次縣務會議，泰安、獅潭、大湖、卓蘭、苑裡、通霄等鄉鎮市長列席會議，鄉鎮市長當場提出問題，由縣長指示各單位研議妥處，會中各局處針對職掌業務計畫，逐一說明執行情形，縣長鍾東錦緊盯各建設計畫進度，要求各單位掌握進度並強調守護苗栗好山好水。

會中，由水利處說明土資場設施行政作業流程，及交工處說明中山高頭份交流道壅塞改善方案，隨後交工、文觀、水利、農業、民政、地政、警察、消防等局處報告重大建設計畫執行進度及情形，其中縣長責成水利處務必掌握苑裡新建綜合式全民運動館進度，督促廠商按照期程如期如質完工。

縣長鍾東錦關心垃圾廢棄物傾倒問題，日前有業者在永和山水庫傾倒垃圾，由於該垃圾為清潔環保公司承接電子公司清運工作因未能妥處而濫倒，環保局、警察局深入追查，警方將4人函送地檢署，環保局則將擴大追查。縣長要求追溯企業及環保公司究責，並強調，企業清運垃圾必須找合法且有能力收垃圾之廠商，不能外包出去就一概不管，同時也要讓環保清運公司知道，沒本事就不得從事這行業。

縣長鍾東錦裁示，為強化公共建設效能並提升整體經濟效益，請財政處就具促參可行性之標的，彙整提報本府重大計畫專案中列管；有關建國花市、竹南火車站停車空間及西湖勝利女神飛彈基等標的，分別請工商處、交工處及文觀局主責推動。

近日外縣市傳出因疑似腸病毒未即時通報而擴大群聚案例，縣長鍾東錦強調，教育處、社會處提醒家長與機構務必落實「生病不上學、不上托」，出現手足口疹或發燒等症狀應立即就醫並依規定通報；請衛生局加強疫情監測，校園、托育機構聯合稽查，宣導重症警訊，確保孩童健康。

大湖鄉長黃惠琴提出臨時動議，請縣長協助解決大湖義和自來水延管工程延宕問題及相關阻礙，縣長指示請副縣長邱俐俐關注協調，研擬合適方案，黃惠琴另關注有關廚餘議題，縣長回應，由於目前家戶廚餘由公所負責，學校由縣府負責，未來禁用廚餘養豬問題將由環保局確認各公所狀況輔導協助。