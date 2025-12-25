苗縣卓蘭鎮催生建殯儀館有進展 相中縣有地進行可行性評估
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮因無殯儀館，民眾辦理喪事必須遠赴台中市東勢區，對喪家極為不便，縣議員楊恭林及地方人士，積極催生設立殯儀館，卓蘭鎮農會也願接手興建，苗栗縣政府相關單位已會同地方民代會勘卓蘭鎮5塊用地，目前相中一塊約5分地的縣有地，將進行可行性評估。
楊恭林指出，人生難免生老病死，隨著社會風氣改變，以前民眾處理喪事是土葬，現在多數為火葬，卓蘭鎮幅員廣大，但無殯儀館，若住山區的民眾，會送往大湖鄉辦理喪事，而大湖有5家禮儀社，卓蘭市區的民眾則送往台中市東勢區辦理身後事，造成鄉親相當不便，地方爭取在卓蘭鎮設立殯儀館。
楊恭林表示，日前已會同苗縣府民政處、地政處、卓蘭公所、農會及代表會等單位，前往卓蘭鎮會勘2筆國有地、3筆縣有地，目前相中140縣道旁，通往奉天宮途中的苗豐段、面積約5分的縣有地。
苗縣府民政處指出，相中的縣有地，公所及農會及地方民代均表示樂觀其成，惟有一位鎮代建議在鎮立納骨塔周邊興建；目前已針對這塊縣有地，進行地上物徵收、地方意見蒐集等可行性評估，若可行將邀集地方各界召開公聽會，聽取地方意見。
