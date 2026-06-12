苗縣原民部落大學 開學

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苗栗縣政府原住民族及族群發展處昨天下午在縣府第一辦公大樓大廳舉辦原住民族部落大學開學典禮，同時和國立聯合大學、中興大學簽署合作備忘錄，引入國立大學資源，讓課程更有深度、廣度。苗栗縣長鍾東錦盼更多族人報考原民公職，投身公共服務領域並返鄉為族人服務、傳承文化，讓原住民文化永遠歷久彌新。

記者會首先由原住民族組成的舞蹈團帶來表演，接著來賓跟著舞者一起「做早操」，彷彿回到學生時代。包括苗栗縣長鍾東錦、國立中興大學校長詹富智及多位學校教職員、國立聯合大學校長侯帝光、育達科大代表、縣議員楊文昌、劉美蘭、議會機要秘書李文星、南庄鄉長羅春蓮、縣府原民處處長盧曉鈴、社區大學講師及合作單位等一起出席典禮。

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苗栗縣政府原民處處長盧曉鈴指出，苗縣原住民族部落大學本年度開設研習類三十班，學程類1班、大師講堂四場次、耆睿學院四場次，由協會、學校、工作室、部落共同打造，課程內容有傳統工藝、編織、器樂、健康促進、專業技職、美食研發及民族植物研究等。除招收族人外，也保留五分之一的名額給一般社會大眾，歡迎大家踴躍報名參與。

另外，隨著社會經濟發展，苗縣原住民人口結構轉變，據統計縣內原住民總人口已達一萬二千七百二十九人，其中都會區原住民六千四百九十五人，首度超越原鄉地區的六千二百三十四人。為因應人口移動後的文化傳承需求，苗栗部落大學今年度正式啟動「雙軌世代發展策略」，強化學術支持體系。

典禮上鍾東錦與中興大學、聯合大學校長簽署合作備忘錄，以打造產學合作模式，並將頂尖大學的文化研究能力、人才培育經驗導入部落，讓課程更多元，更有深度與學理支撐，提升苗栗原住民族終身教育水準。

縣長鍾東錦表示，文化的傳承除了族人外，政府也有不可推卸的責任，聽到中興大學詹校長方才宣布預計明年開始設立原住民學院，目的是要鼓勵年輕的學子學習原住民文化，還有為考原民特考而準備，他會責成教育處研商，明年起只要是設籍在苗栗的應屆學生考上興大的原住民學院，就頒發獎學金，鼓勵學子到興大學習。也盼族人在學有所成後報考公職，他指出縣內原住民的公務人員人數長期不足，希望更多原民鄉親能回鄉服務、傳承文化。

最後，他也感謝各位講師的貢獻，在大家的努力下，原住民的文化一定可以永遠歷久彌新。