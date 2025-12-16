苗縣去年觀光人數 創5年新高

苗栗縣113年主要觀光遊憩區共吸引1580多萬人次，創近5年新高，較112年增幅達20.63％；其中，通霄鎮白沙屯拱天宮以約393萬人次蟬聯最受歡迎景點，頭份市尚順育樂世界也表現亮眼，遊客人次較去年同期增加逾四倍，苗栗縣長鍾東錦（右）在16日縣務會議上期望相關局處明年再接再厲，再創新高。（謝明俊攝）

苗栗縣113年主要觀光遊憩區共吸引1580多萬人次，創近5年新高，較112年增幅達20.63％；其中通霄鎮白沙屯拱天宮以約393萬人次蟬聯最受歡迎景點，頭份市尚順育樂世界也表現亮眼，較去年同期增加逾4倍，苗栗縣長鍾東錦16日縣務會議期望相關局處明年再接再厲，再創新高。

文觀局長林彥甫表示，113年全縣遊客突破1580萬人次，景點表現亮眼，依今年1月至11月統計顯示，白沙屯拱天宮已累積逾402萬人次，尚順育樂世界人次成長至304萬，三義水美木雕街累積176萬人次，體現宗教朝聖、休閒娛樂及文化觀光均衡發展。

林彥甫指出，縣府設置57家「借問站」提供友善諮詢服務，並持續推動多元觀光亮點，其中白沙屯拱天宮更因高人氣，榮獲觀光亮點「最佳人氣獎」，全面提升旅遊品質與景點能見度。

交工處長古明弘指出，112年獲交通部核定補助南側聯絡道路工程，總經費約4.38億元，預計拓寬苗41線長約1310公尺、新闢道路420公尺，已於8月開工，預計116年3月完工，將連接台1線與苗41線、北側聯絡道路形成口字型路網，並間接與台61線西濱快速道路白沙屯交流道及新埔交流道串連，提供當地居民及來自各地信眾便捷環狀聯絡道路。

農業處長陳樹義指出，海線休閒農業旅遊軸帶以天后媽祖文化為核心推出「天后遍路．信仰與海風之旅」，體驗信仰巡禮與在地文化，並持續協助於農田休耕期間，營造花海景觀，維護地力並吸引遊客到訪。