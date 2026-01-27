苗縣大湖薑麻園賞雲海季節到 不同天候不同景致

苗栗縣大湖鄉薑麻園地區，隨著季節變化，可觀賞到不同的雲海景致。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區，因季節的變化白天雲海翻騰，夜晚燈火迷濛，置身其中仿如仙境。民宿業者劉添俊說，隨著天氣轉冷，薑麻園的雲霧季揭開序幕，即日起至4月初，都是賞雲海、雲瀑的好時機，且不同時段及天候，會出現不同景致，不僅賞雲海，周邊也有不少民宿餐廳，可品嘗道地風味餐，目前也是草莓產季，可規劃採果遊。

大湖鄉薑麻園休閒農業區，海拔500至800多公尺，由於地形、土質、氣候等特殊條件，加上先民刻苦耐勞與擁有種植薑麻優越技術與經驗，因此普遍種植生薑聞名，長久以來官方與民間都稱當地為「薑麻園」。

薑麻園休閒農業區2007年獲選為全國10大經典農漁村，區內有聖衡宮、出關步道，瞭望台視野遼闊，並種植生薑、桃李、草莓、高接梨等季節性水果，園區的餐廳業者除料理客家菜外，隨著季節轉換，還推出草莓餐及薑黃餐，提供遊客品嘗不一樣的風味餐。

民宿業者劉添俊說，每年的11月至隔年4月初，只要水氣夠，就會出現雲海翻騰景致，美不勝收，有時站在聖衡宮前或薑麻園瞭望台，就可看到雲海美景，置身其中仿如仙境，令人驚艷。 目前到4月初是草莓產季，遊客可規劃大湖鄉1日遊，賞雲海、品風味餐，享受採果樂。

苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區的瞭望台，是觀賞雲海的最佳地點。(記者張勳騰攝)

