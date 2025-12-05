苗縣學生免費營養午餐 鍾東錦允納入校長、班導師

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣結合鄉鎮市公所，可望於明年9月新學期達成全縣中小學生營養午餐免費，縣長鍾東錦今天在議會答詢時允諾納入校長和班級導師，有助掌握、品評菜色，提升營養午餐品質。

苗栗縣長鍾東錦11月出席鄉鎮市長聯誼會，拋出學生營養午餐免費福利政策，目標是明年9月起，縣內各中小學營養午餐費用提高至每餐新台幣60元，由縣府補助一半30元費用，另一半鄉鎮公所負擔。

民進黨籍議員許櫻萍今天在議會質詢時關切各鄉鎮市對此政策的配合意願。

鍾東錦表示，縣內18鄉鎮市有11個鄉鎮公所既已提供全額補助，其餘鄉鎮也大致同意配合，他原本比較擔心學生人數較多的竹南、頭份和苑裡，目前初步了解，應該都沒問題，「如果沒有跟進的，我們會想辦法」。

許櫻萍指出，免費營養午餐可減輕家長負擔，未來每餐費用提升至60元，相信菜色能更豐富、營養均衡，但實際上，學童願不願意吃、份量夠不夠、口味適合，才是最關鍵的問題。

她說，許多縣市在營養午餐採購招標前，讓業者提供菜單試吃，甚至開放師生評分，建議縣府參考，同時她也爭取學校校長、教職人員一併納入，和學生一起享用免費營養午餐，更能掌握廠商提供的菜色與口味。

鍾東錦表示，若將6000多名學校教職員工全數納入補助，1年經費需求約7000多萬元，哪怕負擔一半也要3000多萬元，目前縣府財政還有點困難，允諾先納入校長和班級導師。

鍾東錦會後受訪指出，感謝18鄉鎮市長願意配合免費營養午餐政策，相信未來新當選的鄉鎮市長也會願意支持，全台唯一由縣府與鄉鎮市合辦的免費營養午餐預計明年9月可望上路，這是因受限於縣府財政能力所做的策略規劃，若將來財劃法實施，縣府財源足夠應該就可以全額負擔沒問題。

至於議員建議師生全部免費，鍾東錦說，「這真的做不到」，目前原則上讓導師、校長優先納入，讓班級導師陪學生一起用餐，也讓校長充分掌握每天菜色、口味，相信對營養午餐改善會有幫助。（編輯：林恕暉）1141205