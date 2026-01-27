苗縣山坡地遭濫墾疑違水保 鍾東錦要求嚴查開罰

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣南庄鄉、西湖鄉近日接連發生山坡地違規開挖、違反水土保持法案件，縣長鍾東錦今天表示，未通過水土保持計畫即擅自進行整地或濫墾的行為人，一律嚴加取締開罰究責。

縣府水利處昨天會同苗栗縣警察局通霄分局查獲西湖鄉苗128線周邊一處未經申請的大規模山坡地違規案，現場開挖面積近3公頃，業者更載運大量來源不明土方進行回填。

水利處指出，該案位於西湖鄉高埔段，行為人完全未提出水土保持計畫申請，即擅自進場作業，現場並堆置非現地開挖產出的土方，無法出具合法土方來源證明，縣府當場依水土保持法勒令停工，並採最高開罰新台幣30萬元，令限期改善，如未如期改善，將連續處分至改正為止。

廣告 廣告

苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議聽取水利處報告指出，近來南庄、西湖相繼傳出違反水土保持案件，強調依法開罰同時一併追究地主未善盡管理土地的責任，若涉及刑責，則由警方傳訊涉案人製作筆錄並移送檢方偵辦。

鍾東錦指示文化觀光局、農業處及水利處等單位，必須掌握露營區開發案件，對面積達一定規模且未經通過水土保持計畫許可，即進行整地甚至濫墾的案件，不僅拒絕受理業者掛件申請，凡是違規整地、濫墾及違法經營者，一律嚴加取締並依法按次開罰，以守護好山好水。

鍾東錦表示，縣內露營區已飽和甚至到了爆炸狀態，不能任由非法開發破壞水土保持。由於縣內也有不少露營區已停業，呼籲有意經營露營區的業者，不要再申請新開發案，可以找這些停業露營區整理後，依法登記申請營業。

至於未依法辦理登記的露營區，鍾東錦指示，持續定期稽查並取締違規業者。（編輯：李錫璋）1150127