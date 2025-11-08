苗縣巴宰族睽違6年再辦新年活動 400人歡聚「牽田」

苗栗縣巴宰族群協會舉辦傳統過新年活動，族人表演銅鑼舞揭開活動序幕。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣巴宰族群協會今(8) 日在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，這是自2019年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自各地400名族人齊歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，凝聚出新的一年的力量與希望。

每年農曆11月15日是巴宰族祖先過新年的日子，苗栗縣巴宰族群協會從2003年起在每年11月的第二個週六舉辦巴宰族傳統過新年活動，受到疫情與長輩辭世等因素影響，致活動停辦，睽違6年後，今天再度舉辦「巴宰之聲・新年再響」，邀請各地族人齊聚一堂。

活動由銅鑼舞迎賓揭開序幕，隨即由長輩恭讀《巴宰族家訓》，提醒族人世代傳承的價值與規範，再由學童以族語傳達「祖先的話」，象徵祖先智慧交付給新一代；還有愛蘭族人與鯉魚社區的傳統歌謠等表演，讓不同年齡層的族人都能參與其中，在歡笑中凝聚情感。隨後，依傳統舉辦走鏢接力賽，考驗與賽者的體力及耐力。

新任理事長潘英明指出，今年更添新氣象，安排國立傳統藝術中心補助的口述述謠歷史成果影片播放，以及文化部友善語言建置計畫的電子繪本、QR Code學習站等，讓文化與語言的復振更具體、更貼近生活。而「巴宰族正名牆」亦是活動焦點，吸引族人與來賓共同簽名，象徵對巴宰族的支持與肯定。

活動尾聲，則是與會族人手牽手「牽田」，牽田是巴宰族的年祭或頌祖祭，尋根及緬懷祖先，追念過去的祭典活動，寓意共同守護土地與文化，凝聚出新的一年的力量與希望。

潘英明表示，苗栗縣巴宰族群協會指出，巴宰族是平埔族中的一族，目前全台約有8千多人，族群分布以台中市后里、神岡區、南投縣埔里和苗栗縣三義為主。巴宰族人在140多年前遷居至三義鄉鯉魚潭一帶，約有150多人，有些已遷居外地，主要信奉耶穌。

