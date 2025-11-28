苗縣幸福好孕 議員建議性別平權納入凍精補助

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣政府去年起提供育齡婦女每案2萬元凍卵補助，民進黨籍議員陳光軒今天建議提高額度，並以性別平權角度納入對男性的凍精補助。縣府衛生局表示，可從高職業風險對象優先研議。

苗栗縣自113年起推出｢幸福苗栗 好孕來 凍卵補助｣方案，提供設籍滿半年之25至40歲女性凍卵療程及管理費用，每案補助新台幣2萬元。

陳光軒今天在議會總質詢指出，去年度凍卵補助案件僅15案，今年統計1至10月為23案，申請人數不盡理想，縣府立意良善，協助年輕人做醫療性凍卵，但從取卵、凍卵、保存直到解凍卵使用整體療程下來，花費可能近30萬元，對於有重大傷病、醫療需求的女性而言，2萬元的補助可能仍是杯水車薪，以致諮詢後就望之卻步。

陳光軒建議縣府評估提高凍卵補助預算，並站在性別平權角度，亦應編列對男性醫療性的｢凍精補助｣，也給男性一些福利，讓苗栗成為更友善的生活環境，社會福利更臻完善。

縣府衛生局長楊文志表示，中央對於有人工生殖需求、不孕症夫妻提供醫療性補助有10萬元，以中央加上地方補助來看，仍是不無小補。

至於男性凍精補助，楊文志說，性別平權觀點很好，男性凍精並不困難，初步可先從高職業風險男性給予協助，例如對已婚警消等高職業風險對象提供預防性凍精補助，若預算經費足夠，可先踏出一步，衛生局內部會進行研議評估。（編輯：張銘坤）1141128