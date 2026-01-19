苗縣府即日起加強查處無照營造商 違者可重罰1千萬

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處為確保工程施工品質，防範工安事故並維護縣民公共安全，即日起將針對檢舉案件及可疑工程進行查核，凡未依法領取營造業執照，卻擅自承攬土木或建築工程之行為，均屬違法，違者可處100萬元以上、1000萬元以下罰鍰，不遵從而繼續營業者，得連續處罰。

苗縣府工商發展處表示，營造工程涉及建築結構安全及公共生命財產保障，依法須由具備專業資格並經政府核准之營造業者承攬。無照營造不僅缺乏法制與專業保障，更可能因施工品質不佳，衍生公共安全風險。

工商發展處指出，依《營造業法》第52條規定，未經許可或經撤銷、廢止許可而經營營造業業務者，勒令其停業，違者可處100萬元以上、1000萬元以下罰鍰，不遵從而繼續營業者，得連續處罰。

苗栗縣政府工商發展處強調，將持續加強宣導相關法令，即日起並針對檢舉案件及可疑工程進行查核，呼籲相關業者務必依法申請營造業執照，合法經營，共同維護良好產業秩序與公共安全。

