苗縣府召開縣務會議 鍾東錦指示鐵腕取締究責違規整地濫墾





苗栗縣政府27日召開今年第四次縣務會務，鑑於縣內露營區已飽和甚至到了爆炸狀態，加上近來南庄、西湖相繼傳出違反水土保持案件，縣長鍾東錦呼籲業者不再開發新露營區，會中並指示文化觀光局與農業處等單位，對於未通過水土保持計畫即擅自進行整地或濫墾的行為人，嚴厲取締開罰並究責。

在27日上午的縣務會議中，縣長鍾東錦聽取業務單位報告南庄與西湖兩樁違反水土保持案件的後續處理情形後，指示文化觀光局、農業處及水利處等業管單位，必須掌握露營區開發案件，對面積達一定規模且未經通過水土保持計畫許可，即進行整地甚至濫墾的案件，不僅拒絕受理業者掛件申請，凡是違規整地、濫墾及違法經營者，一律嚴加取締並依法按次開罰，以守護好山好水。

縣長鍾東錦聽取水利處報告後，支持對違反水土保持案件依法開罰，除裁罰最高30萬元罰鍰之外，同時一併追究地主未善盡管理土地的責任，若涉及刑責則由警方傳訊涉案人製作筆錄並移送檢方偵辦。鍾東錦強調，露營區固然可以增加地方就業機會，但不能任由非法開發破壞水土保持，他指示業管單位務必落實執行，絕不容違規業者目無王法。

鍾東錦表示，苗栗縣境露營區已達飽和甚至到了爆炸程度，呼籲有意經營露營區的業者，不要再申請新開發案，由於縣內已有不少露營區已停業，業者可以找這些停業露營區整理後，依法登記申請營業。至於未依辦理登記的4、50家露營區，鍾東錦指示持續定期稽查並取締違規業者。

27日縣務會議，先由縣長鍾東錦布達新到任警察局長李忠萍人事命令，隨後由財政、工商、文觀、教育、社會及交工等局處，報告上次會議主席指示有關管考招商績效、鼓勵促參、預防腸病毒重點工作執行情形，以及11項列管的苗栗願景重點施政計畫執行現況。

縣長鍾東錦最後裁示兩項重點工作，第一，為改善校園行政人力流失，減緩教師兼任行政的負擔，並接軌鄰近縣市實施的加碼政策，請教育處研議配合教育部「公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點」基礎上，加碼提高包含校長、主任、組長等職務的行政獎勵，每月加發1000元，以強化學校行政體系穩定與校務運作效能，對行政老師鼓勵並落實「行政是教學後盾」真義。

第二，為完善在地醫療服務、提升就醫可近性，今年啟動多項大型醫院興建及設置計畫，包括大千醫療體系竹南醫院、白少屯童綜合醫院及部立醫院放射腫瘤和急重症醫療大樓，以及刻正努力推動中的公立長照家園OT招商案，這些機構都擔任守護縣民健康的重責大任，請衛生局積極協助民間單位和教學醫院推進期程，如遇法規或其他問題，應召開跨局處會議協調解決，充裕整體醫療量能，同時也要做好停車與交通因應作為。

