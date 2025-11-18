苗縣府感謝維瓦第團隊捐公務車

苗栗縣政府昨十八日上午舉行「維瓦第建築團隊捐贈公務車儀式」，縣長鍾東錦偕同水利處長楊明饒、議員楊明燁以及縣政顧問許慧琴出席。縣長鍾東錦致贈感謝狀，感謝維瓦第建築團隊熱心公益，捐贈一輛四輪傳動公務車，供縣府辦理山坡地業務使用，以強化水土保持及坡地巡查的執行效能。此次捐贈由縣政顧問許慧琴女士居中牽線促成，充分展現地方人士關懷家鄉、凝聚資源的精神。

苗栗縣幅員遼闊，地形多為丘陵與山區，縣府同仁在推動水土保持及坡地管理工作時，常需深入偏遠山區勘查與巡查。近年因氣候變遷影響，極端降雨事件頻繁，山坡地防災與管理工作更顯重要。維瓦第建築團隊瞭解地方需求後，特別捐贈具四輪傳動功能之公務車乙輛，協助縣府提升執行任務的安全性與效率，讓基層同仁能在更佳條件下守護苗栗山坡地。

縣長鍾東錦表示，水利處公務車已使用十餘年，亟需更新，但受限於財政狀況難以推動。此次在縣政顧問許慧琴女士的牽線下，獲得維瓦第建築團隊董事長郭進安慷慨支持，捐贈一輛四輪傳動公務車，並讓水保科同仁挑選最適合的車型，充分展現地方人士熱心公益、回饋家鄉的精神。鍾東錦進一步指出，感謝維瓦第建築團隊的支持與郭董事長的慷慨。有了這輛車，相信水保單位在巡查、輔導及防災工作上能更有效率、更安全，持續守護苗栗的山坡地。他也提到，縣府在全省水保評比中已獲得佳績，而這份資源更是雪中送炭，將協助縣府把工作做得更好。

鍾東錦最後提醒鄉親，山坡地開發須依法申請、遵守規範，才能避免受罰並確保環境安全。他強調，這份捐贈不僅是資源上挹注，更是精神鼓舞。縣府將持續秉持「守護山林、永續苗栗」理念，精進坡地保育與防災管理，攜手各界打造安全宜居的家園。