苗縣府成立「投資落地服務專案小組」 助業者解決困境

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府全力推動大矽谷計畫及積極招商引資，將以推動招商及產業開發為優先，苗栗縣政府今(16)日召開縣務會議，縣長鍾東錦指示工商處成立跨局處「投資落地服務專案小組」將相關投資案，納入專案管理，協助業者解決困境，以利爭取投資成效。

苗縣府工商發展處指出，縣府推動招商，以產業開發為優先，包括建築、旅館、環保、遊憩等各類投資案，均納入專案管理。因應業者的開發投資計畫，工商處將成立跨局處「投資落地服務專案小組」，整合相關局處，協助排除用地、法規與許可程序等落地障礙。

工商處強調，各投資案依「一投資、一專案小組」原則列管，並納入縣府重大計畫定期提報進度，以利爭取投資時效。

