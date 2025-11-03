苗縣府打詐 件數、財損雙降

苗栗縣長鍾東錦（右六）為鼓勵金融機構人員全力協助阻詐，提高阻詐獎金2倍，結果有效降低苗栗縣10月被詐損失金額大幅降至7407萬元，與去年同期財損2.32億元，減少了1.5億餘元，是今年單月財損金額最低。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦身兼苗栗「打詐隊長」，為鼓勵金融機構人員全力協助阻詐，提高阻詐獎金2倍，結果有效降低苗栗縣10月被詐損失金額大幅降至7407萬元，與去年同期財損2.32億元，減少了1.5億餘元，是今年單月財損金額最低。鍾東錦3日表揚苗栗郵局、台銀苗栗分行、頭份地政事務所及追查犯罪所得最優的竹南警分局，期勉大家持續投入反詐。

苗栗縣警局統計顯示，今年1至10月全縣詐欺案件受理件數共計2979件，財損金額約15.35億元，較去年同期件數減少751件，下降20.13％，財損減少3.99億元，下降20.27％，成功達成「件數、財損雙降」目標。其中，今年10月詐欺財損降至7407萬元，較前9個月平均都在1億元以上的財損金額，明顯降低。

因應行政院宣布普發現金1萬元即將上路，詐騙集團也搭上這波風潮行騙，手法包括假冒財政部寄送釣魚郵件，或假冒公務機關誆稱民眾普發現金遭盜領，誘使民眾點擊連結或交出提款卡。