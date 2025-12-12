苗縣府搶救福興百年老樟樹

位於苗栗縣通霄鎮福興里武術中小學旁的福興大伯公，該伯公祠於民國八十二年新建落成，於伯公祠南側有一株樟樹伯公樹，樟樹胸高直徑約一六四公分，樹高約二十公尺， 樹冠面積涵蓋約三百平方公尺，近年發現樹幹多處腐朽，一0七年苗栗縣政府委託專家修剪枯枝與腐朽防治。

今年八月發現樹勢衰弱，枝條枯死，當地居民、里長、通霄鎮公所及陳品安議員都非常關切，經林試所專家現勘發現老樟樹感染木纖孔菌，導致樹基部根系、樹皮大多壞死，僅剩部分樹皮、根系仍有吸收水分、養分的功能，其餘的樹皮已乾枯無法繼續傳輸養分，樹體因養分不足，樹木枝葉乾枯成衰弱狀態。

苗栗縣政府委託專業團隊進場救治，第一步先以外科手術將已感染木纖孔菌死亡組織清除，形成組隔層，並塗佈藥劑保護，避免病菌續侵蝕健康樹皮、危害樹木。接著再誘導新生根系，將根系範圍的分界點進行開根作業，以五株樟樹苗靠接樹體誘導新生根系，協助運輸水分、養分，刺激細根生長，幫助老樹恢復生機。若誘導根系生長良好，表示樹木內部有能量可抵禦木纖孔菌，約二至三個月會長出新的根系（見圖）。

讓我們一起為福興老樹祈福，希望藉著眾人的力量與重視，延續百年樟樹的生命力，為維護地方重要文化資產進一份心力。