苗縣府攜手企業推綠氫產業示範區 BOT案簽約

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣政府攜手華城電機股份有限公司推動「綠氫產業示範園區」BOT案今天簽約，將以銅鑼鄉1.9公頃縣有地，作為綠氫製造、附屬矽氫相關技術應用及示範重要場域。

因應淨零碳排趨勢，苗縣府工商發展處表示，中央推動2050淨零轉型路徑，縣府透過促參機制引入民間企業專業與資源，共同打造兼具研發驗證、產業示範與教育展示功能的複合型能源場域，讓苗栗率先成為以公私協力方式導入氫能示範重要縣市。

廣告 廣告

工商發展處說，BOT案由華城電機獲選最優申請人，並成立專案公司「華曜能源股份有限公司」負責未來營運。

簽約儀式在縣府舉行，苗栗縣長鍾東錦、華城電機執行長許逸晟代表簽署啟動。

根據簡報，華城電機將分3階段投資總額超過新台幣3.27億元，園區綠氫生產技術包括透過太陽能發電將水電解生產綠氫，目標是未來能提供產業界物美價廉綠氫；另一項是導入全循環理念技術，拆解退役太陽能板、回收主要材料晶矽，透過廢矽產氫技術產出無碳氫。

許逸晟表示，氫能可運用於電子業製程原料、運輸與發電無碳燃料等，園區以水電解製氫系統，用水量少、污染疑慮低；產出的綠氫儲存在符合國際安全標準的鋼瓶運送供廠商使用，非永久性大型儲氫站，安全有保障，年產綠氫量至少28萬噸，預估政府將有超過0.5億元收益，創造10億元經濟產值。

鍾東錦說，苗縣府為發展氫能源計畫先後到日本、韓國考察觀摩，BOT案定位非大量生產，而是透過促參合作示範先行，逐步累積技術經驗與產業信心，奠定後續擴大應用基礎。

他說，產業要發展，水、電充足是必要條件，苗栗除通霄發電廠將加倍發電，縣府配合中央政策積極推動建天花湖水庫，加上未來氫能源，電力和水力都更充沛，符合AI（人工智慧）產業對水電的大量需求，進而吸引高科技廠商投資進駐，期許合作案配合大矽谷推動計畫，擴大招商引資，共創政府、企業及永續3贏局面。（編輯：李明宗）1141215