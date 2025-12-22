苗縣府攜手陽明交大設苗栗校區2028招生 校長林奇宏保證不跳票

苗栗縣政府與國立陽明交通大學合作，將設置苗栗校區，推動延伸教育及實驗教育，苗栗縣長鍾東錦(右)及陽明交大校長林奇宏簽署合作協議。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府與國立陽明交通大學合作，將斥資3.1億元在後龍鎮設置苗栗校區，推動延伸教育及實驗教育，涵蓋幼兒園至高等教育，預計2028年完工招生，縣長鍾東錦及陽明交大校長林奇宏今(22)日簽署合作協議，林奇宏致詞時打包票保證不跳票，未來目標將附設醫院，與苗栗縣共創高科技產業發展新願景。

鍾東錦表示，陽明交大在苗栗設「知行學院」並附設實驗高中，在地大企業均樂觀其成，未來將請企業出錢出力，將高鐵特定區發展起來，進而打造陽明交大附設醫療機構，吸引半導體、生醫、AI等高科技企業進駐，打造成「智慧教育與產業創新」示範區，促進產業鏈結與技術轉移，帶動人口回流與青年留才，並活化地方經濟，提升苗栗在國家戰略產業中的競爭力。

陽明交大簡報指出，此次合作核心目標，是將陽明交大在科技、醫學、理工、人文等領域的卓越學術能量導入苗栗，打造中台灣高等教育新據點，苗栗校區將設置進修推廣學院、產學聯合研究中心及相關教學研究機構，從碩、博士班，延伸教育鏈，涵蓋幼兒園、國小、國中、高中至高等教育，提供完整學習資源，縮短城鄉教育資源差距，並結合在地產業，推動創新與升級。

苗栗縣政府與陽明交大分工明確，共同推動校區建設。縣府將提供後龍鎮龍富段土地，面積約3.35公頃，無償撥用予陽明交大，同時協助取得教育部籌設許可，並因應大矽谷計畫，推動跨領域研究、科技人才培育及產學共創基地。

全案總投資金額約3.1億元，由苗縣府出資整地與公共設施，校區核心建築「知行學院」將興建地上四層樓。此外，陽明交大將投入約7000萬元，添購教學設備與體育設施等，提供師生完善的學習與運動環境，預計明年動工，2028年完成竣工驗收並正式招生。

苗栗縣政府與國立陽明交通大學合作，將設置苗栗校區，雙方簽署合作協議，立委陳超明(右4)、邱鎮軍(右3)苗栗縣議會議長李文斌(右2)及陽明交大學校團隊到場見證。(記者張勳騰攝)

苗栗縣政府與國立陽明交通大學合作，將設置苗栗校區，雙方簽署合作協議，地方民代等人到場見證。(記者張勳騰攝)

苗栗縣政府與國立陽明交通大學合作，將設置苗栗校區「知行學院」，圖為校區外觀。(記者張勳騰攝)

