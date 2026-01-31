苗縣府機器人創意闖關競賽 三對三遙控足球賽精采

苗栗縣第十三屆智慧型機器人創意闖關競賽三十一日在縣立大同高中登場，全縣共計十五校、八十九隊、二三五位選手參加。其中，最受矚目的「三對三遙控足球比賽」一開賽就競爭激烈，機器人不論盤球、防守、射門都活靈活現，身手矯健俐落，熱血沸騰，選手展現精湛的操控技術，也讓場邊圍觀家長加油聲不斷。

苗栗縣推展機器人創意競賽，獲得學生熱烈迴響，除在君毅中學成立「機器人推廣中心」，近年征戰各地也獲獎無數，尤其在國小創意組，還曾連續拿下WRO全國總決賽冠軍及WRO國際賽世界第五及世界第六，成果豐碩。

苗栗縣政府扎根科學、科技、工程、藝術與數學（STEAM）全人教育理念，並配合「大矽谷方案」培育未來科技創新人才，今天在縣立大同高中舉辦第十三屆智慧型機器人競賽，為期兩天的大賽分別有「創意闖關比賽」、「三對三遙控足球比賽」及「智慧機器人相撲比賽」（見圖）。

今年賽事由育達科技大學團隊負責命題與評審，參賽學生須於現場完成各式機器人組裝與程式設計，並依指定任務進行挑戰，多元化的競賽內容也考驗學生跨領域整合能力與臨場應變能力，兼具專業性與趣味性。

副縣長邱俐俐、縣府教育處副處長彭德俊、育達科大副校長龍清勇、大同高中校長何高志、君毅中學校長林玉騏、地區議員上午到場為選手們打氣，學生家長們也到場邊觀戰，為孩子們加油吶喊。

苗栗縣政府教育處副處長彭德俊指出，今年賽事設計別具巧思，除強調程式設計與機構組裝的整合應用外，更鼓勵學生善用3D列印等新興科技工具解決問題，透過創意闖關的情境設計與趣味相撲的場地挑戰，提升競賽故事性與學習動機，實踐「做中學、學中創」的Maker教育精神，落實新課綱核心素養。

副縣長邱俐俐表示，縣府長期推動科技教育與STEAM學習，鼓勵孩子在實作中培養解決問題的能力，此次機器人創意闖關競賽，透過機器人相撲、創意闖關及三對三遙控足球等競賽項目，展現學生在科技應用、邏輯思考與團隊合作上的成果。尤其比賽特別以災後情境為題，讓學生在模擬真實世界的挑戰中學習判斷與創新，這正是面對未來社會最重要的核心素養。副縣長邱俐俐感謝大同高中、育達科技大學及家長們的共同投入，她表示，縣府會持續透過產官學合作模式，深化科技教育扎根，致力打造具國際競爭力的科技學習環境，讓更多孩子在學習中找到自信與方向。

育達科大副校長龍清勇指出，今年七月在育達科大將舉辦更盛大的「山城盃機器人創意闖關競賽」，屆時並將選拔出優秀團隊代表苗栗參加WRO國際奧林匹克機器人全國總決賽。冠軍隊伍將進軍十二月在波多黎各（Puerto Rico）聖胡安（San Juan）舉行的二○二六WRO世界賽。龍清勇表示，苗栗過去幾年成績亮眼，希望選手們再接再厲，努力發揮創意巧思，在全國賽中脫穎而出，為苗栗再創榮光。