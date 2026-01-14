苗縣府納管3鎮市停車 力拚數位化

苗栗縣政府為解決路邊停車收費方式及標準不一問題，決定從民國115年元旦起將苗栗市、頭份市及竹南鎮等3大都會區路邊停車格，全部收回統一由縣府管理。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為解決路邊停車收費方式及標準不一問題，決定從民國115年元旦起將苗栗市、頭份市及竹南鎮等3大都會區路邊停車格，全部收回統一由縣府管理。由於當初3鎮市公所分別與廠商簽約的停車收費方式不一、加上廠商有合約期限保護，縣府必須遵行原約，待約滿再行續約或重新發包訂立新約，其中苗栗市及頭份市約期至今年底結束，縣府屆時將以聯合招標方式確定營運廠商。

縣府交工處長古明弘表示，為整合苗縣停車收費制度，全縣各鄉鎮市路邊停車收費管理權限，自今年元旦起由縣府統一管理，並由交工處統籌辦理，研議一致的收費方式、收費時段及管理標準，分階段推動智慧停車建置，依期程完成整合。

交工處指出，先前苗栗市、頭份市及竹南鎮等3公所的收費方式、費率、時段及管理方式都有不同，須逐一盤點比對，並加入民眾反映意見，在符合各廠商契約內容前提下，檢討出適合縣府管理的方式，請廠商據以執行，以利統一管理。

交工處說明，有關智慧停車分階段推動部分，短期計畫先以完成既有平台與資料庫整併、介接行動支付，並將路邊收費管理平台結合充電樁即時服務，同時加入苗栗通App以服務民眾。中期目標則以盤點路外停車場資訊，包括車格數、身心障礙者、婦幼及充電格位、停車場位置、營運時間等，以及與具備即時車格資訊、停車場業者合作等，將其資訊導入建置路邊感測，如車牌辨識與影像存證等相關設備，布建即時停車格位並公布資訊，結合苗栗通App中顯示，供民眾尋找停放使用。

交工處說，長期目標則是先行將頭份市及苗栗市聯合招標營運，結合竹南鎮既有系統，建立即時空位資訊，完成縣級收費管理平台，提升資料一致性與服務品質。