苗縣府職安衛宣誓暨證照表揚 縣長肯定專業投入

▲苗栗縣府舉辦一一五年度職安衛宣誓暨證照表揚縣長鍾東錦親頒聘書肯定專業投入。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府二十七日上午在縣府A二○一會議室舉辦「一一五年度職業安全衛生宣誓暨公部門職業安全衛生業務人員考取證照表揚活動」。活動由縣長鍾東錦頒發職業安全衛生輔導員聘書、致贈績優輔導員獎牌，並對公部門同仁考取職業安全衛生證照者頒發獎狀，以表彰其專業努力與貢獻。勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心林聰偉主任及本縣各級工會理事長等亦蒞臨見證。

苗栗縣政府自一○五年起持續推動職業安全衛生輔導工作，成立專業輔導團，深入苗栗縣中小企業進行入場輔導，協助改善工作環境，降低職業災害風險。迄今已累計輔導超過五千家事業單位，並積極協助企業申請改善工作環境器具補助，包含感電預防設備、背負式安全帶、個人防護具及風扇衣等，讓安全防護真正落實在第一線工作現場。

縣長鍾東錦二十七日偕同勞工及青年發展處長王浩中、職安署中區職安中心主任林聰偉、社團法人苗栗縣勞資關係協會理事長蔡居源、社團法人安全衛生技術中心董事長余榮彬、苗栗縣產業總工會副理事長蔡建興、監召賴明政以及苗栗縣職業總工會副理事長陳永淋等各界代表共同見證盛會。

活動中，縣長鍾東錦特別頒發獎牌予績優輔導員李建忠、梁有?，以肯定其長期付出與專業貢獻。同時，對於成功考取職業安全衛生證照的公部門同仁，縣府亦頒發獎狀鼓勵，象徵政府對職安衛工作的重視與承諾。縣長鍾東錦表示，考取證照不僅代表個人能力的提升，更展現公部門願意在繁忙公務之餘精進專業，讓政策推動更到位、安全管理更有依據。

縣長鍾東錦強調，職業安全衛生的推動並非一蹴而就，而是仰賴各界持續努力。縣府將持續整合資源，透過宣導、輔導及教育訓練，攜手企業與勞工共同打造安心、健康、永續的工作環境。每一次風險的預防，都是對生命最實在的尊重，每一件事故的避免，都是對家庭最深切的守護。

最後，鍾東錦並期盼所有同仁與事業單位持續投入職業安全衛生工作，共同邁向「零職災」的目標。