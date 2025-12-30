苗縣府表揚全國語文及美術競賽績優人員與團隊

一一四年全國語文競賽及一一四學年度全國學生美術比賽成績出爐，苗栗學子表現亮眼三十日上午縣府在第二辦公大樓國際會議廳舉辦表揚活動，由副縣長邱俐俐頒發獎勵金，以表揚學生及指導老師的卓越表現（見圖）。

一一四年全國語文競賽日前在臺中市舉辦，來自全臺共二千五百八十五位選手角逐各項榮譽，競賽項目包含國語、臺灣客語、臺灣台語及臺灣原住民族語言等四大語別，及國小、國中、高中、教師及社會五大組別，為語文界年度盛事。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧表示，苗栗縣代表隊共參加八十六項競賽，總計抱回二十七項特優、三十八項優等及十九項甲等的優異成績，在臺灣原住民族語言組表現尤為傑出，一舉拿下十五項特優。另外，賽夏族語個人項目七名參賽者全數奪得特優；泰雅族語系也有六名選手榮獲特優，展現苗栗縣在推動本土語言及搶救瀕危族語上的深厚成果。

此外，在一一四學年度全國學生美術比賽中，苗栗縣共有二五三件作品參加決賽，其中五十件作品獲獎，包括榮獲特優二件、優等一件、甲等二件及佳作四十五件。其中國立苑裡高中顏稚恩以《拾光》描繪拾荒身影，展現深刻的人文關懷與代間傳承，頭份國小葉明玥則以《呼～到底誰能搶到球？！》將足球賽化為奇幻童趣的漫畫場景，兩幅作品展現極強的創作張力與藝術底蘊，獲得特優肯定，另縣立苑裡高中劉宇翎則透過版畫《傳藝》細膩呈現戲曲文化與傳統延續，張力十足創作的能力亦獲得優等，總總皆彰顯了苗栗學生在藝術創作方面的多樣性和創新性。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，之前授旗全國語文競賽代表隊出賽時就期勉大家不管成績如何，都要感謝全力以赴的自己，現在大家為自己、為苗栗爭光，她感到相當驕傲，特別是原住民族語言競賽部分表現優異，展現出本縣在發展科技、觀光之外，仍不忘人本精神，母語在苗栗的各個校園、社區裡扎根成長，表現可圈可點。邱俐俐說：「語言讓人彼此了解，藝術是讓自己與自己的心靈相遇」，這兩項對學生身心靈成長有非常長遠的影響，希望在所有師長、家長及社會團體的協助下，苗栗的藝文、美感教育能持續蓬勃發展，感謝師長們在校園裡對孩子的用心栽培，讓孩子的成就被看見。