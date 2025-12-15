苗縣府表揚志工 力拚2027台灣燈會

苗栗縣政府15日舉辦慶祝國際志工日暨績優志工表揚典禮，縣長鍾東錦（右三）指出，2027台灣燈會在苗栗，屆時將湧入大量人潮，希望志工們能全力支持縣府把燈會辦得盡善盡美。（謝明俊攝）

苗栗縣政府15日舉辦「慶祝國際志工日暨績優志工表揚典禮」，表揚在志願服務領域中表現優越的志工夥伴，肯定他們無私奉獻的精神。縣長鍾東錦指出，2027台灣燈會將在苗栗縣舉辦，屆時大量人潮湧入苗栗，希望志工們能全力支持縣府，協助將燈會辦得盡善盡美。

2026年被聯合國訂為「國際志工永續發展年」，為了苗栗縣志願服務永續發展，縣府響應國際志工年IVY．2026，讓苗栗青年志工熱血投入，讓高齡志工經驗傳承。

縣府社會處表示，15日共表揚383名獲獎志工，其中全國志願服務獎勵受獎者25名、衛生福利類志願服務獎勵受獎者145名、苗栗縣志願服務獎勵213名。昨日特別邀請最高服務時數的74歲志工劉秀香，在苗栗縣銅鑼鄉竹森社區發展協會服務時數達1萬7009小時，以及最年長志工91歲的徐秋枝英，在公館鄉衛生所服務時數達4076小時，表彰她們長期投入社會服務的精神與貢獻。

除了個人榮譽，114年度特優苗栗縣三義鄉勝興社區發展協會等11個社福類志願服務績優運用單位，及114年度特優苗栗縣政府教育處等14個目的志願服務事業主管機關，帶領志工從事不同領域公益事業，對於苗栗志願服務功不可沒。

鍾東錦在表揚活動上特別向所有到場志工夥伴報告，2027年台灣燈會在苗栗，主燈區設在後龍高鐵站前，人流會太多，所以又分一部分到竹南運動公園副燈區，這2處相信會帶來非常大量的遊客，許多工作需要志工夥伴幫忙，全力協助縣府。