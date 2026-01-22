苗縣府表揚一一四學年度藝術、社會與數位教育績優人員

苗栗縣政府頒獎表揚一一四學年度藝術、社會與數位教育績優人員。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣政府頒獎表揚一一四學年度藝術、社會與數位教育績優人員。（記者江乾松攝）

苗栗縣學子與教育人員在一一四學年度各項藝術教育、社會教育及數位教育領域大放異彩，成果斐然。苗栗縣政府昨二十二日上午在縣府第一辦公大樓A四0一會議室舉行接見表揚典禮，由副縣長邱俐俐親自接見並頒發獎勵金，肯定學生卓越表現與教育人員的辛勞付出，副議長張淑芬與議員孫素娥、廖秀紅、鄭碧玉、周玉滿、徐筱菁、翁杰、楊明燁、苑裡鎮長劉育育、教育處副處長彭德俊等也一同恭賀得獎人員。

本次共表揚二十四位績優人員與學生，包括榮獲教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎」、教育部「校園美感環境再造特優獎」及「社會教育貢獻獎」的教師團隊與個人，亦有多位學生在「日本第五十六回世界兒童畫展」、「二0二五年全國兒少陶藝獎」及教育部「二0二五 PBL-STEM＋AICT 數位跨域創意創新運算思維學生黑客松」榮獲佳績，展現苗栗藝文教育的深厚實力。

副縣長邱俐俐表示，藝術與數位教育是涵養學生素養與創造力的重要基石，苗栗縣一直以來深耕藝術沃土，未來縣府也將持續打造藝文支持平台及持續支持校園科技與創新教育發展，培育具備未來競爭力的優秀人才，讓孩子們在各式舞台發光發熱。 邱副縣長指出，教育從來不是一蹴可幾的成果，它是一次又一次在教室裡的耐心陪伴，是在校園角落慢慢累積的美感，是在社區與長者之間來回奔走的責任，也是孩子們在面對世界時，願意思考、願意創造的勇氣。

頭份市后庄國小長年深耕藝術教育、形塑美感校園，榮獲「績優學校獎」，相當於校園推動藝術教育的奧斯卡獎項，也是本縣睽違十年再次有學校獲獎；苑裡鎮山腳國小以「百年歷史廊道，編織山腳的藺一片天」為主題，整合水生池、入口意象與廊道空間，透過減法設計與港灣意象，創造開放通透的學習場域；並活化中央生態池成為第二教室，結合課程推動戶外探索與環境教育，榮獲教育部一一三至一一四年度全國唯一特優獎。

謝旻憲執行長致力推動高齡教育與社區服務，以策略性領導於一一二年帶領「苑裡鎮優質樂齡學習中心」升格為「苗栗縣樂齡學習示範中心」，榮獲一一四年度教育部社會教育貢獻獎個人獎。

另外，在藝術教育表現績優之學生部分，苗栗縣學子參與全國「日本第五十六回世界兒童畫展」，其中共有六件特優、十五件優選，蕉埔國小三年級徐琮祐以《魔法彩虹橋》傳遞善惡觀念、六年級僑育國小廖宸鈺以《捕魚樂陶陶》用版畫印製的方式刻畫捕魚勞動場景、新港國中小國中部謝雨恩創作《時光之球》詮釋情緒與記憶、興華高中國中部陳煒勛以身為客家人為出發畫出《老街情懷》來傳達客家文化、頭份國中賴禹潼創作《逐魚之歌》傳達飛魚季文化傳承的感謝及張靚葳創作《燃思綻語》用蠟燭的燃燒來象徵思考的啟動，這六件特優作品將選送日本參加國際兒童畫展。

照南國小三年級張可彤以立體雕塑類《冰雪奇花》傳達自己獲得溜冰大賽的冠軍夢想及照南國小二年級陳子瑜則以平面彩繪類《撐霸天空》描繪「撐」霸一片天的撐竿跳運動賽事參加二0二五年「全國兒少陶藝獎」雙雙獲得低年級組首獎的佳績。

苗栗縣在全國性數位與科技教育競賽中表現亮眼，勇奪佳績。頭份國中學生參加「二0二五 PBL-STEM＋AICT 數位跨域創意創新運算思維學生黑客松」，以「永續城鄉的氣候與食物挑戰」為主題，在限定一六五分鐘內，針對聯合國永續發展目標(SDGs)完成議題拆解、創意發想與機電整合作品設計，展現卓越運算思維與問題解決能力，從全國眾多參賽隊伍中脫穎而出，最終由「金沐隊」與「Class Nova隊」兩組團隊雙雙勇奪中學組「金獎」，一舉締造「雙金」佳績。

副縣長強調，縣府將持續推動藝術美感與數位教育，推動校園美感與多元課程，讓學生在學習中深耕美感素養力與創新力，展現苗栗教育的厚度與廣度。