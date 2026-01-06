苗縣府表揚18金卓越社區

苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚苗栗縣金卓越社區頒發卓越獎一名十二萬元、優等獎七名十萬元、甲等獎七名五千元、服務創新獎三名一千元。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府每年辦理社區選拔作業激勵社區發展協會自主發展，今年選拔結果出爐共有十八個社區發展協會獲獎，六日苗栗縣社區發展金卓越社區表揚典禮於縣府大廳盛大登場，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚表現優異的社區，並感謝社區工作夥伴無私付出，肯定他們在社區扮演重要角色，是縣府的重要支柱。

「金卓越社區獎」為衛生福利部的全國大獎，縣府社會處辦理金卓越社區選拔作業，今年共十八個社區發展協會獲獎，有四個績優社區即將代表苗栗縣參加一一五年全國社區選拔，包括：後龍鎮水尾社區發展協會、三義鄉勝興社區發展協會、頭屋鄉明德社區發展協會、苑裡鎮新復社區社區發展協會。

苗栗縣長鍾東錦表揚苗栗縣選拔獲獎社區，頒發卓越獎一名十二萬元、優等獎七名十萬元、甲等獎七名五千元、服務創新獎三名一千元。縣長夫人陳美琦也到場感謝社區的用心付出，議員孫素娥、黎尚安、楊恭林、曾美露、楊明燁、林寶珠、鄭碧玉、劉美蘭、廖秀紅、許櫻萍、徐筱菁、翁杰、立委邱鎮軍秘書、議長李文斌機要秘書、副議長張淑芬秘書、議員?俊勇助理、周玉滿特助、邱毓興助理、張顧礫秘書、葉忠倫秘書、徐永煌秘書、三義鄉長呂明忠、造橋鄉長徐連斌、南庄鄉長羅春蓮、頭屋鄉長徐鑫榮、大湖鄉長黃惠琴、後龍鎮公所秘書、苑裡鎮公所秘書、頭份是公所秘書、苗栗市公所秘書、通霄鎮公所秘書、三灣鄉公所、苗栗市代會副主席也到場恭賀得獎社區，肯定社區夥伴的努力。

苗栗縣長鍾東錦表示，社區夥伴在第一線照顧在地的老人、兒少、婦女等族群，並認真經營社區關懷據點，是打造老中青宜居宜遊好社會非常重要的一環，加上縣府、公所做為強力後盾，有需要幫助的地方各界全力以赴，讓長輩不管是唱歌、跳舞、手作體驗等等都有冬暖夏涼的好去處，其中供餐更是縣府關注重點之一，希望在財政許可之下將經費提高，讓長輩吃得更營養。縣長鍾東錦強調，每個社區都表現得十分優秀，將關懷據點辦得有聲有色，目前考慮在頭份、竹南、苗栗人口較多的鄉鎮能夠多出幾個一起競爭，更公平外也讓社區互相切磋交流，希望將代表苗栗縣參加全國選拔的四個社區都能獲得中央的青睞，未來將持續攜手各界讓社區長輩能夠有更好、更快樂的生活。