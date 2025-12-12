苗縣後指部與榮服處 贈抗戰紀念徽章

苗栗榮服處處長陳立中（左一）偕同後備指揮部徐銘志指揮官（左二）及後備輔導中心幹部等人向參戰榮民林伯伯（前中）致敬。

▲苗栗榮服處處長陳立中（左一）偕同後備指揮部徐銘志指揮官（左二）及後備輔導中心幹部等人向參戰榮民林伯伯（前中）致敬。

為表彰資深參戰榮民奮勇作戰、保家衛國崇高精神，苗栗縣後備指揮部指揮官徐銘志上校、後備軍人輔導中心等幹部，與苗栗縣榮民服務處陳立中處長昨（十二）日親自前往參戰前輩府上慰訪，致贈「紀念二戰暨抗戰勝利八十週年」紀念徽章，彰顯國家對榮民崇德報功感念之情。

受贈參戰榮民前輩對政府與部隊關懷深表感謝，感性訴說當年戰友多已離世，如今能代表接受此份榮譽，是無比光榮與肯定，勉勵後輩官兵與青年朋友珍惜當下和平環境，傳承忠勇愛國精神，為國家社會貢獻己力。

廣告 廣告

備指揮部徐銘志上校指揮官對資深參戰榮民表達最高敬意，前輩無私奉獻是後輩官兵學習榜樣，期許官兵謹守崗位，為國家安全與社會安定盡心努力；後備指揮部將持續與榮服處密切合作，延續部隊與榮民袍澤情誼，推動軍民同心、全民國防工作。

苗栗榮服處陳處長表示，參戰榮民前輩在戰火中無畏生死、捍衛國家，是愛國情操最佳典範；沒有前輩昔日堅忍不拔付出，就沒有今日安定與繁榮。榮服處人員以「榮民在哪裡，服務到哪裡；榮眷在哪裡，關懷到哪裡」為目標，秉持輔導會「忠貞、團結、關懷、誠樸、開創」核心價值，落實各項服務照顧措施，讓榮民眷感受到輔導會的關懷與用心。