苗縣抽驗家樂福、全聯等6大通路食品 重金屬風險檢驗結果出爐

苗栗縣衛生局針對賣場、超市、餐飲業、藥局、傳統市場及電商六大通路抽驗34件市售食品，涵蓋米糧、蔬果、肉魚、嬰幼兒食品、飲品及調味品，全數合格，民眾可安心選購。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

民眾最擔心的重金屬風險，今年檢驗結果再度給出安心答案。苗栗縣政府衛生局針對賣場、超市、餐飲業、藥局、傳統市場及電商等六大通路，共抽驗34件市售食品，品項涵蓋米糧、蔬果、禽畜與水產品、嬰幼兒食品、飲品及調味品等多類別，檢測結果全數合格。

走進超市或市場，琳瑯滿目的米、蔬果、魚肉與嬰幼兒食品，常讓人眼花撩亂，也擔心隱藏的重金屬風險。為了讓鄉親吃得安心，苗栗縣政府衛生局今年全面展開市售食品重金屬抽驗，涵蓋六大通路與多類食品。

衛生局指出，重金屬普遍存在於環境中，可能透過食物鏈進入人體。雖然少量可代謝排出，但民眾仍應避免過量食用大型魚類，選擇來源清楚的店家與品牌，並避免購買來路不明的農畜水產品。同時，均衡飲食、多喝水、規律運動，可促進代謝、降低身體負擔。

本次抽驗的34件食品全部符合重金屬標準，涵蓋白米、糙米、四季豆、黑葉白菜、黃金亞麻子、鯛魚排、鯛魚腹片、豬肉、豬肝、旗魚、粗鱗油甘、金目鱸、挪威鯖魚、冷凍蔓越莓、冷凍黑醋栗、冷凍青花菜、草莓、有機草莓、草莓果醬、熟白芝麻粒、御品皮蛋、廣大利松花皮蛋、樂活蛋、精緻純米精、IVENET艾唯倪穀物棒（草莓風味）、減鈉含碘塩、桂格無添加寶寶粥豬肉鮮蔬、R.O純淨水、冷凍草蝦、高麗菜、茄子及果汁時刻葡萄汁等多類食品，抽驗來源涵蓋家樂福、全聯、里仁、藥局、生鮮超市及餐飲店，顯示市售食品品質穩定。

衛生局表示，將持續配合中央監測，並依結果、法規及民眾飲食習慣滾動調整抽驗策略，同時呼籲業者落實自主管理，確保食品安全。唯有「政府把關、業者自律、民眾聰明選購」三方合作，才能守護鄉親安心飲食。

