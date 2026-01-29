苗縣推動「竹南科東產業用地」 縣府說明大矽谷計畫
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院已核定「桃竹苗大矽谷推動方案」，苗栗縣名列其中，不少人也關注後續發展。苗縣府昨(28日)晚針對推動「竹南科東產業用地」舉辦說明會，苗栗縣長鍾東錦與地主面對面說明「桃竹苗大矽谷推動方案」政策方向、產業用地整體規劃構想及後續推動進程並聽取意見。鍾東錦強調，將以兼顧地主權益、產業發展與地方建設的「三贏局面為核心目標，在充分溝通與合法合規的前提下，審慎推動相關作業。
鍾東錦指出，縣府有責任提前進行整體規劃與用地盤點，同時也必須尊重地主對土地的情感與權益，透過公開透明的說明會與持續溝通，凝聚地方共識、降低衝擊，讓產業發展與地方生活能夠相互兼顧。
縣府工商發展處處長詹彩蘋表示，「竹南科東產業用地」位於苗北科技產業發展軸線的核心區位，未來將透過整體規劃方式，完善道路、公園、滯洪池等公共設施，在兼顧環境品質與居民生活的前提下，審慎推動農業區轉型為產業用地，提升土地使用效益，打造友善且具韌性的產業發展環境。
目前此案已納入「竹南科學園區暨周邊地區特定區」都市計畫通盤檢討程序，並送請內政部都市計畫委員會審議中。
