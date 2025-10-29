苗縣擬推平價住宅 打造大學城
苗栗縣政府為有效推動各項施政計畫，積極採取「促進民間參與公共建設」方式，引進民間資源與創新能量，縣長鍾東錦在縣務會議上拋出議題，研擬以促參方式興建平價住宅提供青年購屋，年輕人有了窩，才有成家生子意願。鍾東錦並提出大學城想法，協助打造聯合大學成為大學城，讓苗栗學子願意留在家鄉升學，留住優秀青年。
鍾東錦在縣務會議中直指，許多動物及鳥類都是有巢、有住穴後，才能夠生養下一代，人也是一樣，如果政府能夠提供年輕人平價住宅，讓青年容易取得住宅，2個人就容易想要結婚生子，因此政府有責任提供青年平價住宅。
鍾東錦闡述他的構想說，縣府可以提供土地，用最合法、最簡單、最便利的方式來跟民間企業合作，讓年輕人能輕鬆買得起住宅，如此出生率應該會提升。
鍾東錦特別提出協助國立聯合大學打造大學城的構想，他認為縣府對聯大應該要主動幫忙，否則聯大因為學校的生活環境機能太差，家長不會願意讓孩子去念。現在聯大周邊沒有任何生活機能，如果讓聯大單打獨鬥，很難有所發展提升，他提議是否由縣府祕書長陳斌山研議一下，跟各局處相關單位共同研擬聯大周邊地目是否有機會變更，打造出擁有商業行為、住宅的大學城，讓苗栗縣唯一一所國立大學成為大學城的基地。
鍾東錦指出，包括青年平價住宅及聯大大學城，都是透過民間參與促參方案來推動，由縣府協助推出，讓民間機構、公司來做，民營公司算一算會賺錢，就會有興趣來做，這樣的促參案件，如果苗栗縣可以推出很多，也會有助地方發展。
