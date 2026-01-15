苗縣攜手華山 啟動獨居老人年菜關懷

苗栗縣政府與華山基金會辦理「愛老人、愛團圓」致贈獨居老人年菜活動十五日正式啟動。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣政府與華山基金會辦理「愛老人、愛團圓」致贈獨居老人年菜活動十五日正式啟動，副縣長邱俐俐上午代表縣府致贈十五萬元年菜金補助，並與華山基金會苗栗愛心天使站長余智達一起號召社會各界伸出援手，為弱勢長輩加菜，幫助孤老過個好年。

苗栗縣統計至一一四年十二月底止，老年人口數已達十萬七四七六人，佔全縣總人口百分之二十點二三，其中列冊獨居老人計一四九四人。

苗栗縣政府為強化獨居長輩的關懷，除賡續辦理「獨居老人關懷服務計畫」，委託財團法人雙福社會福利慈善事業基金會及社團法人苗栗縣一本共生共好共善協會，並結合華山基金會辦理致贈獨居老人年菜活動，一起關懷全縣的獨居老人，期待建構多元完整的老人福利服務，提升長者的健康及生活品質。

縣府與華山基金會十五日上午在縣府文化觀光局中正堂前大廳舉辦「一馬當先、愛不停歇」致贈獨居老人年菜宣傳活動，會中邀請「貝思特幼兒園」帶來可愛表演及苗栗縣「正鋒書道會」書法家現場揮毫馬年春聯，小朋友天真無邪的演出及一幅幅幸福加「馬」春聯的加持，讓在場獨居老人露出難得笑容，也溫暖老人們孤獨的心靈。

華山基金會苗栗愛心天使站長余智達指出，年關將至，目前苗栗區年菜及服務經費仍有七成缺口，亟待各界伸出援手加入致贈年菜行列，讓所有獨居老人也可以溫馨過好年。