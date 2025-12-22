苗縣攜手陽明交大設苗栗校區

陽明交大ICT創創工坊讓學生創意走出教室，呈現師生跨域合作、動手實作的豐碩成果。（陽明交大提供）

記者謝國金∕苗栗報導

國立陽明交通大學二十二日與苗栗縣政府簽署合作協議，宣布將於後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」，預計一一五年動工，一一七年完工並正式招生，後續也規劃再設置一家中型醫院。

苗栗縣長鍾東錦率縣府教育處長葉芯慧等一級主管與陽明交大校長林奇宏、副校長陳永富的學校團隊，二十二日下午共同在縣府四０一會議室簽署合作協議，並一起攜手向縣民宣布這個好消息。立委陳超明、邱鎮軍、議長李文斌及議員們也到場分享喜悅，並見證苗栗教育與產業發展的新篇章。

苗栗縣政府與陽明交大共同推動校區建設，縣府將提供後龍鎮龍富段土地（面積約三點三五公頃），無償撥用給陽明交大，同時協助取得教育部籌設許可，並因應大矽谷計畫，推動跨領域研究、科技人才培育及產學共創基地。

縣府教育處指出，本案總投資金額約新台幣三點一億元，由縣府出資整地與公共設施，校區核心建築「知行學院」將興建地上四層樓。此外，陽明交大將投入約新台幣七千萬元，添購教學設備與體育設施等，提供師生完善的學習與運動環境。

教育處表示，苗栗校區預計於一一五年啟動工程，一一七年完成竣工驗收並正式招生。校區設立不僅提升教育資源，更是地方產業創新的引擎。