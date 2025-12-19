苗縣攜手頂大 理工學院117年招生

隨著桃竹苗大矽谷計畫推動，苗栗園區人口持續增加帶動教育需求急速上升。苗栗縣府先前爭取設立苗科實驗中學未果，縣長鍾東錦昨於議會臨時會表示，將與新竹市國立頂尖大學合作，在新港高中預定地設立理工學院及附屬實驗高中，將於12月22日簽署合作備忘錄，民國117年正式招生。

苗縣教育處指出，原先曾盤點縣立大同高中南側約9公頃土地，計畫向國科會及新竹科學園區管理局爭取在竹南科學園區設立科學實驗中學，規畫包含高中、國中、國小、雙語部及幼兒園5學制，提供園區及周邊科學園區、國家衛生研究院及新竹科學園區外溢員工子女就讀，但因申設程序與條件限制，進展有限。

廣告 廣告

縣長鍾東錦指出，原本計畫設立科學實驗高中，但因實施難度過高，改採實驗教育模式，由頂尖大學在苗栗設立理工學院及附屬高中。

他表示，日前與教育處長葉芯慧拜會教育部長鄭英耀，獲得支持並提出建議。該大學已投入新台幣6000萬元進行整體規畫，將利用鄰近高鐵站的新港高中預定地設校，預計下周簽署合作備忘錄，縣府將提供校址及協助行政規畫與資源整合。

鍾東錦表示，學院將以理工教育為主，專注半導體、人工智慧及科技人才培育，結合企業需求與學術研究，讓苗栗學生在地完成高中教育，不必舟車勞頓至外縣市。縣府將結合社會企業及各界力量成立籌備委員會，協助募款與資源整合，全程監督設立過程，確保計畫順利落地。他也積極邀請瓷林公司創辦人林光清擔任籌備委員會主委，期望公私合作打造優質理工學院與實驗高中，提升苗栗教育水準。