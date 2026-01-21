苗縣政顧問江乾松捐20萬獎助學金

苗縣府舉行獎助學金頒獎典禮，縣政顧問、台灣新生報特派員江乾松（左）捐助二十萬元。

苗栗縣一一四年度獎助學金頒獎典禮昨（二十一）日在苗栗縣政府文觀局中正堂舉行，縣長鍾東錦頒獎表揚一千位獲獎學生，並感謝一詮精密工業股份有限公司、吉元有線電視股份有限公司、信和有線電視股份有限公司、億得電器製品有限公司、苗栗縣砂石商業同業公會以及縣政顧問江乾松贊助經費，大力支持縣內教育，因應寒假即將到來，縣長鍾東錦提醒家長多注意孩子安全，鼓勵同學要多閱讀、多運動照顧好自己的身體。

苗栗縣政府集結善心企業，獲得一詮精密工業股份有限公司捐贈一百萬元、吉元有線電視股份有限公司捐贈一百萬元、信和有線電視股份有限公司捐贈一百萬元、億得電器製品有限公司捐贈一百萬元及苗栗縣砂石商業同業公會捐贈一○五萬元，縣政顧問江乾松捐贈二十萬元，幫助清寒學子並鼓勵品行優良、才藝績優、體育績優的優秀學子。

全縣獲獎學生共一千名，昨由縣長鍾東錦頒發每人五千元的獎學金或助學金，並頒贈感謝狀，感謝感謝一詮精密工業股份有限公司、吉元有線電視股份有限公司、信和有線電視股份有限公司、億得電器製品有限公司及苗栗縣砂石商業同業公會等多家企業以及縣政顧問江乾松，議長李文斌率領議員、鄉鎮市長等人也到場祝賀。

縣長鍾東錦表示，縣內有許多基金會資助地方學子，也有許多企業想為苗栗教育盡份心力，因此從去年開始開辦全縣性的獎助學金計畫，在企業大力支持之下今年共募得五二五萬元，昨日頒贈五百萬元肯定優秀學子的表現及幫助弱勢學生，剩餘金額也將用於相關用途，讓同學們能安心求學、專心發揮潛能。