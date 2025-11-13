苗縣政風處舉辦「音樂廉想」頒獎典禮 以音樂傳遞誠信價值
記者謝國金／苗栗報導
苗栗縣府政風處十三日上午在四０一會議室舉辦第二屆「音樂廉想」創作歌曲頒獎典禮，期盼透過音樂創作倡導廉潔核心價值，讓誠信理念深入校園、融入生活。
政風處為深化廉潔教育，去年辦理首屆音樂廉想創作歌曲徵選比賽，受到熱烈迴，今年繼續舉辦第二屆創作歌曲競賽，藉以激發青年學子創意，創作倡導廉潔的流行歌曲。
今年音樂廉想創作歌曲徵選比賽，吸引許多青年學子組團參賽，他們在老師、家長的支持下，利用課餘時間作詞、作曲與練習，展現對音樂與廉潔教育的熱忱，經過評審後，甄選出金獎、銀獎、銅獎各一首及佳作五首的創作歌曲獲獎學生。
縣府秘書長陳斌山表示，廉潔是政府對民眾的核心承諾，感謝學校與學生們透過創作歌曲推廣廉政理念，讓廉潔教育更貼近生活、深入校園，縣府將持續結合教育與文化力量，推動廉能與誠信價值，積極打造透明、廉潔、有溫度的政府。
獲獎同學：金獎：李龍、楊凱翔、賴心瀅「真心的方向」；銀獎：邱薏安「光在心上走」；銅獎：涂智中「Justice」；佳作：趙子翔「正義的代價」，邱苡澄、田克裘「Utopia！！」，黃怡瑄「再見，曾經」、「致黑暗的自己」，柯郁欣、蕭子頡、林佩蓁、鄭祥文、王紹安「迷霧」。
