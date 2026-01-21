苗縣棒球山城盃挑戰賽 國小組12隊開打

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣政府舉辦「棒球山城盃挑戰賽」國小組賽事今天開打，12支隊伍參賽，縣長鍾東錦說，棒球是台灣的國球，更是全民運動，盼透過賽事建構苗栗縣完整的棒球人才培育體系。

苗栗縣政府主辦「棒球山城盃挑戰賽」，國小組賽事今天在頭屋鄉後龍溪高灘地棒壘球場舉行開幕式，共有僑成、汶水、成功、頂埔、仁愛、銅鑼、通霄、大同、烏眉楓樹分校、后庄、山佳及卓蘭等12所國小組隊參賽，小選手們齊聚一堂，在場上展現平日扎實訓練成果。

鍾東錦前往開球並表示，近日天氣寒冷，尤其清晨溫度降至個位數，提醒所有的運動員，在未來3天賽事，應隨時注意保暖。他也特別提供熱飲，讓小選手們在場上拚戰之餘也能暖心暖身，安心展現最佳實力。

鍾東錦指出，去年大會獎金前3名，分別是新台幣3000元、2000元和1000元，當時就覺得「有點少」，因此宣布加碼10倍，今年看到參賽隊伍從去年9隊提升至12隊，獎金當然也不能縮回去，因此，維持賽事獎金加碼第1名為3萬元、第2名2萬元、第3名1萬元，期盼透過實質獎勵機制，激發學生的參與動力，並在比賽過程中累積寶貴的實戰經驗，建立自信心與榮譽感。

苗栗縣政府教育處指出，「棒球山城盃挑戰賽」是縣府推動校園體育與競技運動的重要平台，透過完善的賽事規劃與制度化辦理，讓學童在比賽中學習團隊合作、勇敢面對挑戰，並在挫折中成長，特別感謝各校教練的用心指導與家長長期支持，讓孩子安心站上球場追逐夢想，未來將持續投入資源，打造更完善的基層運動環境，培育更多優秀選手，為苗栗爭光。（編輯：李淑華）1150121