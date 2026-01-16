苗縣消防局27周年慶 表揚績優人員

苗栗縣政府消防局昨（十六）日舉辦「一一九消防節暨二十七週年局慶活動」，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚績優消防人員及義消同仁，偕同夫人陳美琦感謝消防同仁對辛苦付出，讓全體縣民生命財產獲得更大的保障，強調未來將持續提升消防能量，讓更多優秀人才願意投入警義消行列。

活動由特種搜救人員運用水上救災船艇演出「栗艇舞」，展現操演技巧與充沛活力為活動揭開序幕，消防局長匡夢麟簡報說明周年成果，他表示，在縣長的全力支持下，編列約五億五千萬元新建獅潭、象鼻、銅鑼、頭份、三灣及竹南分隊等六分隊廳舍、修繕後龍分隊辦公廳舍。匡夢麟局長指出，縣長鍾東錦重視消防同仁福利，推動勤二休二勤休制度、核定外勤消防人員超勤加班費、提高消防危險職務加給以外，除消防同仁每年均補助健康檢查費用，並將於一一五年度起，全面補助義消人員健康檢查費用每人三千五百元，共同守護執勤安全與健康。

縣長鍾東錦偕同夫人陳美琦向所有警義消兄弟姊妹致上最誠摯的感謝，並頒獎表揚二十年、三十年、三十五年資深義消人員獎項，以及年度績優消防、義消、宣導、救護與救難人員獎章，各選區議員、鄉鎮市長等人也到場恭賀，肯定他們在守護縣民生命財產安全上的付出與堅持。

消防局長匡夢麟說明，一一四 年主辦的「全國義勇消防人員體技能交流活動」超過一千七百 名選手與警（義）消同仁共襄盛舉，苗栗縣代表隊在交流競賽中全力以赴，展現多年訓練成果，分別榮獲「救護技術」項目特優（全國第一）、「火災搶救」優等，以及「車禍救援」、「繩索救援」與「無人機操作」三項甲等的亮眼成績。