苗縣溫體豬今復市 衛生局稽查市場攤商及加工廠
因應中央宣布11月7日零時起豬肉復市，苗栗縣政府衛生局啟動防疫應變，針對縣內製造、販售及餐飲業者完成108次稽查，並結合7次聯合稽查，查核46家市場與校園餐飲系統，重點檢視肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生，確保流向可追溯、食品安全無虞，嚴守非洲豬瘟防線。
為因應豬肉復市後可能出現的流通與食品安全問題，苗栗縣政府衛生局啟動防疫應變，針對縣內製造、販售、餐飲業者及攤商完成108次稽查，並宣導業者落實購買來源登錄、留存交易及屠宰檢驗證明文件，確保肉品來源清楚、流向可追溯。同時，結合農業處、政風處及教育處辦理7次聯合稽查，查核46家市場與校園餐飲系統，防堵不明來源肉品流入市面。
縣府衛生局表示，因應8日溫體豬恢復上市，針對18鄉鎮傳統市場共172攤生鮮豬肉攤位，完成90攤查核；同時抽查6家豬肉製品加工廠，包括普惠食品、垂坤食品苑裡廠、喜瑞食品、吉鴻肉品、漢記肉品及親憶食堂，結果均合格。稽查重點涵蓋肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生，均未發現異常。
將持續強化稽查頻率並結合輔導機制，協助業者健全管理制度、落實文件保存與來源查證，全面提升本縣肉品衛生安全水準。
縣府衛生局指出，本次稽查重點包括肉品來源文件、屠宰合格證明以及販售環境衛生。衛生局提醒業者應隨時備妥相關文件，配合稽查並落實自主管理，確保食品安全無虞。
縣長鍾東錦呼籲，食品業者使用肉品應具備來源證明及屠宰檢驗合格文件，嚴禁使用來源不明的豬肉或製品，並應落實自主管理。消費者購買時，應辨識合法屠宰衛生合格章與標示，不購買、不使用來路不明肉品；另提醒民眾切勿自國外攜帶或網購境外豬肉製品，以免違反防疫規定，共同守護食品安全。
