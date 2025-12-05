苗縣營養午餐明年免費吃 鍾東錦允納校長及班導師

苗議員建議全縣師生都可吃免費營養午餐縣長中東錦答詢明年先增加校長及班導師納入跟學生們一起吃，也可掌握營養午餐的品質。（記者江乾松攝）

▲苗議員建議全縣師生都可吃免費營養午餐縣長中東錦答詢明年先增加校長及班導師納入跟學生們一起吃，也可掌握營養午餐的品質。（記者江乾松攝）

苗栗縣議員黎尚安、許櫻萍、陳品安五日進行總質詢，分別關切總圖是否設置美術館、學校免費營養午餐擴及老師及連續二起校安問題防護等。縣長鍾東錦認同總圖可結合美術館，免費營養午餐明年先將校長及班導師納入跟學生們一起吃，也可掌握營養午餐的品質。，另外，接連二起校安事件，鍾東錦表示，縣府有一九二五諮詢專線，也希望大家如果發現身邊的人有異狀時，要互相打電話關心。

廣告 廣告

黎尚安議員指出，縣內有許多知名藝術家，如版畫家陳永欽老師、書法家謝奕富老師榮獲版畫及書法雙首獎，但縣內藝文空間長年不足，建議縣府爭取中央興建的總圖書館，將部分樓層作為美術館使用。

縣長鍾東錦指出，總圖結合美術館確實有必要，他認為，目前文化觀光局內美術館的展覽動線不對、方位也不好，未來總圖搬遷後，可以將文觀局原址改建為美術館及行政大樓，甚至中正堂如果年限到了以後，改建時可挖地下室連接苗栗火車站設置美食街，做更完善的整體規劃。

鍾東錦表示，如果財畫法早日實施，這個構想就可以早日啟動，他希望中央朝野要盡快協商，建立可長可久的制度，讓地方有所依循。

許櫻萍議員感謝鍾縣長明年起將學生營養午餐提高到六十元，並由縣府及鄉鎮市各負擔一半三十元經費。她建議應該要擴及到校長及老師，讓校長和老師跟學生一起吃，為營養午餐的菜色把關。

鍾東錦指出，苗栗縣因財政比較困難，但為照顧縣內學生健康，因此打造出全台第一個由縣府與鄉鎮市合辦免費營養午餐的縣市。針對議員建議讓所有師生都吃營養午餐，他表示，全縣有六千多位教師，初估每年需增加七千多萬元經費，經費不小，但他認為可將校長及班導師先納入跟學生們一起吃，也可掌握營養午餐的品質。

陳品安議員就近日連續發生校園安全議題指出，縣府相關單位應該主動關懷，而不是被動的等電話再處理，尤其也要把教職員及家長也納入為輔導對象。她認為，縣府應該把連續出現的校安事件當成戰爭來處理，建立更完善的社會安全網，把身邊的每一個人都接住。

鍾縣長表示，他從上任就對縣內輕生比例偏高的問題感到很憂心，縣府除有成立一九二五免費諮詢專線，也希望大家如果發現身邊的人有異狀時，要互相打電話關心。他也呼籲鄉親，生命很寶貴，不管碰到什麼困難，都一定會過去，大家一定要珍惜生命。