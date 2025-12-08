苗縣營養午餐 明年可望全免

苗栗縣議會總質詢，議員廖英利針對全縣營養午餐能否免費提出質詢。苗栗縣長鍾東錦（立者）答詢表示，他這段時間持續跟18鄉鎮市長溝通，包括頭份市長羅雪珠和竹南鎮長方進興都答應要跟進補助剩餘的30元，目前只剩公館鄉還未洽談，他將找時間約鄉長何在鑫詳談，如果談成，明年全縣營養午餐將可以全部免費。（謝明俊攝）

苗栗縣議員廖英利針對全縣營養午餐能否免費提出質詢。苗栗縣長鍾東錦答詢表示，他這段時間持續跟18鄉鎮市長溝通，包括頭份市長羅雪珠和竹南鎮長方進興都答應要跟進補助剩餘的30元，目前只剩公館鄉還未洽談，他將找時間約鄉長何在鑫詳談，如果談成，明年全縣營養午餐將可以全部免費。

廖英利對營養午餐部分先質詢教育處長葉芯慧，全縣學生營養午餐能否全部免費，讓學生受惠。葉芯慧答詢表示，原則上明年的營養午餐會以一個孩子60元估算，縣府會補助一半30元，另外一直以來中央為弱勢孩子付的午餐錢，現在都要由縣市政府自行負擔。原則上現在規畫縣府為每個學生補助30塊，另外30元是鄉鎮市公所來負責，由鄉鎮市公所決定是否補助。

廖英利並關心竹南樂活羽球館規畫進度，教育處長葉芯慧答詢表示，竹南樂活運動館的部分總經費是1.7億，如果依照原先所規畫的量體，1.7億元是不夠的，所以現在還在評估，看後續是要完整的10面球場，還是維持8面，另外觀眾席的部分，也還在評估當中。

廖英利另質詢表示，竹南全民運動館今年6月就完工了，詢問目前有無試營運、以及委外招商的情況？水利處長楊明鐃答詢表示，土地屬於竹南鎮公所，當初新建經費也是用統籌分配款給竹南鎮公所，由水利處幫忙代建，完工交還給竹南鎮公所，後續竹南鎮公所要招租委外經營，目前公所招商還在辦理當中。