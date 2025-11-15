苗縣社大成果發表 鍾東錦鼓勵學員把學習當成一種享受

苗栗縣社區大學成果發表縣長鍾東錦（前排中左）鼓勵學員把學習當成一種享受。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨十五日在竹南運動公園舉辦「苗栗縣一一四年度社區大學成果發表會」，學員們除展示各項學習成果，也帶來樂器彈唱和舞蹈等表演，現場並安排多元課程DIY，讓民眾體驗與交流學習。縣長鍾東錦上午到場與學員們互動，稱讚社區大學成果豐碩，他也鼓勵大家多參加社區大學的課程，把學習當成一種享受，將是人生非常快樂的事。

苗栗縣有苗栗社區大學與大明社區大學兩所社區大學，長年深耕地方，除縣府補助委辦費四百萬元外，並積極向教育部申請經費，在全縣十八鄉鎮市開設課程，培育在地志工。一一四年春季班及秋季班共開設四五八門課程，參與學員共計八千三百三十七人次，以推動公共事務、培育在地人才、強化地方認同與文化傳承，讓社區大學不僅是學習的場所，更是推動地方創生與永續發展的重要夥伴。

為展現社區大學推動終身學習的成果與多元風貌，苗栗縣政府教育處昨十五日在竹南運動公園舉辦成果發表，活動由震撼人心的太鼓表演揭開序幕，隨後有陶笛、薩克斯風、電子琴、吉他、古箏、二胡、古琴、葫蘆絲等中西合璧的音樂演出，以及國標舞、流行熱舞、肚皮舞、有氧舞蹈與華陀五禽之戲等豐富節目，充分展現學員多元才藝與學習成果的能量。

另外，現場並設置二十四個多元體驗攤位，除靜態展示外，更結合食農、文化、環保、藝術等主題，提供民眾體驗互動與交流學習的機會，讓終身教育精神在社區中扎根。

縣長鍾東錦、縣府教育處長葉芯慧、苗栗社區大學主任戴文祥、大明社區大學主任秘書羅翌倫、立委邱鎮軍、陳超明夫人吳麗利、副議長張淑芬及地區議員上午都到場與學員們分享學習成果，會中並表揚特殊優良教師三位、優良課程十二門（學術類、生活藝能類、社團類），及三十一位終身學習楷模–包括高齡楷模四位、優良志工四位、樂學獎三位、好學獎二位及知學獎十八位，藉由表彰典範，鼓勵更多縣民投入學習行列。

鍾東錦縣長隨後也到各攤位與學員們一一互動，他稱讚社大學員們都是民間高手，也鼓勵大家應該把學習當成一種享受，不論是運動、跳舞、樂器吹奏、彈唱或閱讀，就像他喜歡唱歌一樣，讓他非常陶醉其中。

鍾東錦縣長認為，社區大學的課程是很棒的生活學習，鼓勵鄉親多多參加，如果能把學習當成是一種享受，將會有另外一種境界，是將是人生非常快樂的事。