苗縣科技教育創意實作競賽 42國中小263選手參賽

苗栗縣政府二十七日與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作共同辦理「苗栗縣一一四學年度科技教育創意實作競賽」，苗栗縣副縣長邱俐俐到場為競賽揭開序幕，為學子加油打氣，強調這不只是一場比賽，而是一個縣市為孩子未來所做的準備，透過科技讓孩子能理解世界、也能回應世界的方式。

今年度競賽分為生活科技、資訊科技兩大組別，共有四十二所國中小二六三位選手參賽，其中生活科技組有五十二隊、一五六位國中生，競賽主題為「智慧城市的資源回收物流挑戰」；資訊科技組有七十一名國中生及三十六名國小生參賽，競賽核心聚焦於「運算思維、程式設計及解決問題」。

二十七日競賽於後龍鎮國教輔導團教師研習中心登場，副縣長邱俐俐、勞動部專員等人共同為競賽揭開序幕，副縣長頒發評審聘書以及協辦單位台師大學生感謝狀，隨後在通霄國中學生的帶領下，副縣長操作由學生製作的機械，對此感到佩服並為所有選手們加油打氣，挑戰自我為自己及學校爭光，獲獎隊伍將代表苗栗縣參加明年四月全國決賽（見圖）。

副縣長邱俐俐表示，生活科技組以「智慧城市的資源回收物流挑戰」為題，讓孩子思考城市、環境與責任，並親手組裝結構、調整電路，讓想法一步步站得住；資訊科技組則採現場上機實作，運用運算思維與程式設計，考驗的不只是技術，而是面對問題時的冷靜與判斷，從生活科技組的智慧物流實作，到資訊科技組高強度的現場上機挑戰，可以看見學生不只是完成任務，更展現了思考、判斷與解決問題的過程。

副縣長邱俐俐感謝所有評審委員的專業與付出，教育處、承辦學校通霄國中，以及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的共同支持，副縣長強調，這場競賽是孩子走向更大舞台的重要一步，期許孩子們記得今天自己全心投入的模樣，帶著這份經驗，繼續嘗試、繼續創造，縣府也會持續成為學校與孩子最穩定的後盾，讓科技教育在苗栗真正扎根、慢慢開花。