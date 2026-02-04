苗縣竹南消防分隊辦公廳舍增建、整修 估明年中完工

空間不足，竹南分隊辦公廳舍增建、整修。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局第二救災救護大隊竹南分隊辦公廳舍歷經近20年，房舍老舊，車庫狹小，加上近年人力擴編至37人及配置19輛救災救護車輛，使用空間已明顯不足，由縣府自籌全額負擔9800萬總經費，今天動土，預計明年中完工。

苗縣府消防局表示，竹南分隊近年人力擴編至37人及配置19輛救災救護車輛，因既有廳舍空間不足，影響出勤動線與救災效能，地方爭取將現有車庫基地約385坪土地增建大樓，及將現有廳舍進行整修。

苗栗縣長鍾東錦指出，竹南、頭份地區近年發展快速，高樓層大廈越來越多，加上竹南科學園區有很多特殊工廠及石化園區，除要求消防局加強救災訓練，消防檢查跟防火宣導也要落實；他也強調，消防工作繁重，有必要給警消弟兄更好的辦公及住宿環境，讓消防弟兄可以養足精神，以備不時之需，感謝議會及竹南鎮公所、代表會的支持，讓竹南分隊辦公廳舍增建及整修工程順利動土。

