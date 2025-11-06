苗縣竹南鎮建羽球館還差9千萬 地方喊話盼李洋伸援手

苗栗縣政府推動羽球運動，將在竹南鎮竹南國中海口預定地新建專業的羽球館，總預算為1億7千5百萬元。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動羽球運動，將在竹南鎮新建專業的羽球館，總預算為1億7千5百萬元，但因縣府教育處要求依A類比賽場地，屬國際性、全國性場館為設計基準原則，設計團隊計算後總預算需高達2億6千萬餘元，兩者相差9千萬元。地方認為新接任的體育部長李洋，正是我國羽球奧運冠軍，應當非常重視地方羽球運動推廣，期望爭取中央追加預算，讓苗栗能擁有一座全國性羽球館。

縣府教育處承縣長鍾東錦指示，要利用竹南鎮竹南國中預定地興建縣內首座專業羽球館，經體育部前身教育部體育署於今年年1月22日核定補助1億元。縣府則自籌7,500萬元，並納入113年第一次追加減經費，並獲苗栗縣議會今年4月21日函文同意備查補辦預算。

廣告 廣告

其間，新館場用地在鑑測過程中，發現有部分用地是屬竹南鎮公所以及農水署苗栗管理處，最後，為了避免用地申請撥用公文往返費日曠時，設計單位更改將室內場地調整為正方形，將羽球館設置於縣府的用地上，以避開農田水利署經管土地，並請設計單位維持8面羽球場及2面籃球場。

設計團隊依照縣府計畫總經費1億7千5百萬元，總樓地板面積約為1,066坪，估算出每坪造價約148,877元。但由於教育處先前建議本案原規劃是以A類比賽場地，為國際性、全國性賽事為設計基準原則，設計團隊依照行政院主計總處「114年度一般房屋建築費及辦公室翻修編列基準使用說明」，每坪造價要高達223,296元，總經費將大幅提高至2億6千5百餘萬元，才能建成，縣府因而面臨總預算不足的情況。

地方人士期望苗栗縣能擁有首座國際級標準羽球館，由於現任體育部長正是我國羽球奧軍冠軍李洋，地方希望體育部能協助苗栗縣政府興建標準羽球館，有效提升苗栗縣羽球運動風氣。

更多中時新聞網報導

NBA》入豪宅遭竊俱樂部 亞歷山大報平安

蔡思韵新婚沒空蜜月 3寶爸楊祐寧忙催生

糖友8成合併肥胖 死亡風險倍增