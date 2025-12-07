苗縣第26處 苑裡灣麗日照中心 揭牌

苗栗縣苑裡灣麗日照中心由衛福部次長與苗縣長共同剪綵揭牌。（記者江乾松攝）

苗栗縣苑裡鎮「灣麗日間照顧中心」昨（七）日在西平里社區活動中心揭牌，成為苑裡鎮內第四家、全縣第廿六處的日照中心，即起提供更可近、更安心的長照服務。衛福部次長呂建德與縣長鍾東錦就長照二．○轉三．○的前瞻計畫交流意見，並肯定李綜合醫療體系深耕地方半世紀，提供醫養合一、社區共榮的專業服務，兩人都鼓勵長輩踴躍參與照顧關懷據點與日照中心各項課程，促進健康、延緩老化。

灣麗日照中心設在西平里社區活動中心二樓，一樓則為社區照顧關懷據點；日照中心今年四月開始運作，預定招收三十個名額，目前已有二十名學員，是由縣府長照中心結合李綜合醫療體系開辦業務。其中，八十三歲的學員張明達曾在中視樂團擔任十九年的鼓手，現在既是學員也擔任指導老師；揭牌儀式後，次長呂建德與縣長鍾東錦，就在他的伴奏下合唱閩南語歌「你是我兄弟」，與來賓和長輩同樂，贏得熱烈掌聲。

昨天上午的揭牌儀式熱鬧非凡，由客庄國小的舞龍表演拉開序幕，隨後由衛福部次長呂建德、縣長鍾東錦、衛生局長楊文志、社會處長張國棟、長照中心主任王寶慈及李綜合醫療體系董事長李順安伉儷及團隊幹部出席；另有立委陳超明、議員張顧礫、徐永煌、陳品安、翁杰、周玉滿等以及鎮長劉育育及代表、里長多人，來賓冠蓋雲集，都踴躍到場見證這樁喜事。

衛福部次長呂建德先向接手日照的李順安醫療體系五十周年致慶，恭喜團隊深耕苗栗守護民眾健康半世紀。呂建德說，日照中心的啟用不僅嘉惠地方長輩，也象徵中央與地方合力推動政策密切關係；目前正值長照二．○轉型三．○非常關鍵的一年，總統賴清德很重視，因此，將明年的長照預算從今年的八二七億元大幅增加到一一四○億元，西平日照中心就是由衛福部在前瞻基礎建設補助七百多萬元設立，相信在縣長鍾東錦帶領下，縣府與鄉鎮市公所齊心協助，長輩定能獲得完善照顧。。